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23 августа 2019, пятница, 18:21 246
Финансы 2019-08-23T18:24:17+03:00
Українські Новини
Гривна рухнула на межбанке перед Днем независимости

Гривна рухнула на межбанке перед Днем независимости

Гривны. Фото: pixabay
Гривны. Фото: pixabay

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в четверг на 10 коп. в пятницу снизился на 7 коп. до 25,12 UAH/USD в то время, как в обменниках Киева за доллар дают меньше 25 гривен.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 25,00-25,03 UAH/USD, затем котировки начали расти и достигли уровня 25,08-25,11 UAH/USD, после чего установились на уровне 25,10-25,14 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 9,38% с 27,72 UAH/USD до 25,12 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, курс доллара приблизился к психологической отметке, но ситуация может измениться с начала осени. Кроме того, банкиры объяснили аномальное укрепление курса гривны.

Тем временем после длительного падения рубль подскочил в киевских обменниках, а эксперт рассказал, что будет с курсом доллара в конце лета. 

Также Игорь Уманский, который входит в список потенциальных претендентов на пост главы правительства и НБУ, считает вполне реальным увеличение роста ВВП до 7% в ближайшие годы.

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