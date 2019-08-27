НБУ обвалил гривну после праздников: официальный курс валют во вторник

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 27 августа, на 2,02 коп. до 25,0629 UAH/USD после того, как повысил ее курс перед праздниками.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 23-26 августа, на 16,17 коп. до 25,0427 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 100 фунтов стерлингов 3065,9113 100 долларов США 2506,2890 100 швейцарских франков 2545,8632 1000 иен 235,4367 10 российских рублей 3,8203 100 евро 2773,2088

Как сообщали Українські Новини, гривна рухнула на межбанке перед Днем независимости. Также банкиры объяснили аномальное укрепление курса гривны.

Тем временем курс доллара приблизился к психологической отметке, но ситуация может измениться с начала осени. Также в Украине массово подделывают купюры - где сбывают фальшивые деньги чаще всего.

Кроме того, после длительного падения рубль подскочил в киевских обменниках, а эксперт рассказал, что будет с курсом доллара в конце лета.