НБУ обвалил гривну после праздников: официальный курс валют во вторник

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 27 августа, на 2,02 коп. до 25,0629 UAH\/USD после того, как повысил ее курс перед праздниками.\r\nОб этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.\r\nВ предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 23-26 августа, на 16,17 коп. до 25,0427 UAH\/USD.\r\nОфициальные курсы гривны к иностранным валютам:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nОфициальный курс\r\n\r\n\r\n100 фунтов стерлингов\r\n3065,9113\r\n\r\n\r\n100 долларов США\r\n2506,2890\r\n\r\n\r\n100 швейцарских франков\r\n2545,8632\r\n\r\n\r\n1000 иен\r\n235,4367\r\n\r\n\r\n10 российских рублей\r\n3,8203\r\n\r\n\r\n100 евро\r\n2773,2088\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, гривна рухнула на межбанке перед Днем независимости. Также банкиры объяснили аномальное укрепление курса гривны.\r\nТем временем курс доллара приблизился к психологической отметке, но ситуация может измениться с начала осени. Также в Украине массово подделывают купюры - где сбывают фальшивые деньги чаще всего.\r\nКроме того, после длительного падения рубль подскочил в киевских обменниках, а эксперт рассказал, что будет с курсом доллара в конце лета.