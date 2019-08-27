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27 августа 2019, вторник, 05:55 5058
Финансы 2019-08-27T06:01:01+03:00
Українські Новини
НБУ обвалил гривну после праздников: официальный курс валют во вторник

НБУ обвалил гривну после праздников: официальный курс валют во вторник

Гривны.
Гривны.

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 27 августа, на 2,02 коп. до 25,0629 UAH/USD после того, как повысил ее курс перед праздниками.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 23-26 августа, на 16,17 коп. до 25,0427 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
100 фунтов стерлингов 3065,9113
100 долларов США 2506,2890
100 швейцарских франков 2545,8632
1000 иен 235,4367
10 российских рублей 3,8203
100 евро 2773,2088

Как сообщали Українські Новини, гривна рухнула на межбанке перед Днем независимости. Также банкиры объяснили аномальное укрепление курса гривны.

Тем временем курс доллара приблизился к психологической отметке, но ситуация может измениться с начала осени. Также в Украине массово подделывают купюры - где сбывают фальшивые деньги чаще всего.

Кроме того, после длительного падения рубль подскочил в киевских обменниках, а эксперт рассказал, что будет с курсом доллара в конце лета. 

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