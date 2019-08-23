подписаться на рассылку
24.95 25.3
27.6 28.35
˟
ONLINE
23.08.19 10:00 Круглый стол о рекультивации земель, разграбленных добытчиками янтаря

23 августа 2019, пятница, 10:10 45
Финансы 2019-08-23T10:17:41+03:00
Українські Новини
В обменниках Киева за доллар дают меньше 25 гривен

В обменниках Киева за доллар дают меньше 25 гривен

В пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с данными на 22 августа на 6,77 коп. до 25,2684 UAH/USD, курс покупки – понизился на 9,75 коп. до 24,9372 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро понизился на 10,01 коп. до 27,5752 UAH/EUR, курс продажи понизился на 9,59 коп. до 28,0894 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты на 23 августа:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 24,9372 25,2684 27,5752 28,0894 3,45 3,96
Максимальный 25,1000 25,5000 27,7770 28,5000 3,76 5,00
Минимальный 24,5000 25,1400 27,0000 27,8300 2,50 3,80

Как сообщали Українські Новини, курс доллара приблизился к психологической отметке. По данным аналитиков, ситуация может измениться с начала осени. Согласно ожиданиям, гривна может ослабеть до 26 грн/долл. на конец сентября.

Тем временем Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 23-25 августа, на 16,17 коп. до 25,0427 UAH/USD.

Кроме того, банкиры объяснили аномальное укрепление курса гривны.

Больше новостей о: Курс валют курс рубля курс доллара Курс евро курс доллара к рублю курс гривны к доллару

Архив
Новости
Зеленский не ликвидирует министерство по делам ветеранов и просит помочь выбрать министра 11:09
Курс продажи рубля в обменниках Киева понизился 11:01
На заседании Совбеза ООН Россия и США обвинили друг друга в гонке вооружений 10:41
Генпрокуратура не будет добиваться отстранения Грымчака от должности 10:33
Суд обязал ГПУ рассмотреть возможность закрытия дела Заманы 10:12
больше новостей
Ежегодно евреи-хасиды прибывают в Черкасскую область для празднования Рош а-Шана. Фото: Радио Свобода
Не оценили шутку: Владелец похоронного бюро в Черкассах объявил о скидках для евреев и получил уголовное дело 16:46
НБУ обвалил гривну в четверг: официальный курс валют 05:55
Штраф за нерастаможенные "евробляхи" вступил в силу, но штрафовать не будут 07:00 Дополнено
Девушку премьера Британии не пустили в США из-за визита в непризнанное государство 22:58
Министр Саенко в июле утроил оклад за счет премий, надбавок и командировочных 06:15 Документ
больше новостей
Порошенко с семьей улетел на рыбалку в Норвегию 12:45
Штраф за нерастаможенные "евробляхи" вступил в силу, но штрафовать не будут 07:00 Дополнено
Штрафы для "евробляхеров" отсрочат еще на три месяца, - Рябошапка 16:20
Ежегодно евреи-хасиды прибывают в Черкасскую область для празднования Рош а-Шана. Фото: Радио Свобода
Не оценили шутку: Владелец похоронного бюро в Черкассах объявил о скидках для евреев и получил уголовное дело 16:46
В Украину собирается приехать президент Финляндии, - СМИ 20:50
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok