В обменниках Киева за доллар дают меньше 25 гривен

В пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с данными на 22 августа на 6,77 коп. до 25,2684 UAH/USD, курс покупки – понизился на 9,75 коп. до 24,9372 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро понизился на 10,01 коп. до 27,5752 UAH/EUR, курс продажи понизился на 9,59 коп. до 28,0894 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты на 23 августа:

Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 24,9372 25,2684 27,5752 28,0894 3,45 3,96 Максимальный 25,1000 25,5000 27,7770 28,5000 3,76 5,00 Минимальный 24,5000 25,1400 27,0000 27,8300 2,50 3,80

Как сообщали Українські Новини, курс доллара приблизился к психологической отметке. По данным аналитиков, ситуация может измениться с начала осени. Согласно ожиданиям, гривна может ослабеть до 26 грн/долл. на конец сентября.

Тем временем Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 23-25 августа, на 16,17 коп. до 25,0427 UAH/USD.

Кроме того, банкиры объяснили аномальное укрепление курса гривны.