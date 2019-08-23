В обменниках Киева за доллар дают меньше 25 гривен

В пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с данными на 22 августа на 6,77 коп. до 25,2684 UAH\/USD, курс покупки – понизился на 9,75 коп. до 24,9372 UAH\/USD.\r\nОб этом сообщает BIN.ua.\r\nСредний курс покупки евро понизился на 10,01 коп. до 27,5752 UAH\/EUR, курс продажи понизился на 9,59 коп. до 28,0894 UAH\/EUR.\r\nКурсы наличной иностранной валюты на 23 августа:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДоллар США\r\nЕвро\r\n10 российских рублей\r\n\r\n\r\n \r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСредний\r\n24,9372\r\n25,2684\r\n27,5752\r\n28,0894\r\n3,45\r\n3,96\r\n\r\n\r\nМаксимальный\r\n25,1000\r\n25,5000\r\n27,7770\r\n28,5000\r\n3,76\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМинимальный\r\n24,5000\r\n25,1400\r\n27,0000\r\n27,8300\r\n2,50\r\n3,80\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, курс доллара приблизился к психологической отметке. По данным аналитиков, ситуация может измениться с начала осени. Согласно ожиданиям, гривна может ослабеть до 26 грн\/долл. на конец сентября.\r\nТем временем Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 23-25 августа, на 16,17 коп. до 25,0427 UAH\/USD.\r\nКроме того, банкиры объяснили аномальное укрепление курса гривны.