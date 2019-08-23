Курс доллара приблизился к психологической отметке: ситуация может измениться с начала осени

В Украине курс доллара вплотную приблизился к психологической отметке в 25 гривен. Сначала стоимость американской валюты опустилась до 25,01-25,06 гривны по итогам торгов на межбанке 22 августа. А Нацбанк установил на 23 августа курс на уровне 25,04 гривни за доллар. Так низко стоимость "зеленого" не опускалась с начала месяца.

При этом аналитики ГК Forex Club уверены, что падение не изменит тенденций на валютном рынке: курс в целом остается в прежнем диапазоне, пишет "Сегодня".

"Такая динамика украинской валюты наблюдается на фоне заявлений властей страны о том, что энергетическая система Украины способна функционировать без поставок ядерного топлива из России", – отмечают специалисты.

В Forex Club прогнозируют, что в ближайшей перспективе гривня сохранит стабильность и продолжит двигаться вблизи отметки 25,2 гривни за доллар.

А глава подразделения по корпоративному анализу ICU Александр Мартыненко отметил: гривня отметилась на уровне в 25 грн/долл. из-за нерезидентов, которые готовятся к аукциону пятилетних гривневых ОВГЗ, запланированном на следующий вторник, 27 августа.

"Готовящийся выпуск представляет большой интерес для иностранных инвесторов благодаря привлекательной доходности и кроме того не будет лимитирован, в отличие от прошлых аукционов. Из-за постоянно высокого спроса со стороны иностранцев, украинские экспортеры уже не могут затягивать с покупкой гривни для своих хознужд, чем еще больше укрепляют гривню. Импортеры пока малоактивны", – сказал он.

В то же время аналитик допустил, что ситуация может измениться с начала осени.

"Активизируются импортеры, в то время как объемы выпусков ОВГЗ снизятся из-за лимитов Минфина и слабеющего спроса иностранных инвесторов. Согласно нашим ожиданиям, гривня может ослабеть до 26 грн/долл. на конец сентября", – отметил Мартыненко.

Как сообщали Українські Новини, в четверг курс продажи наличного доллара в обменниках Киева повысился по сравнению с данными на 21 августа до 25,4 UAH/USD, курс покупки – понизился до 25,05 UAH/USD.

Тем временем, банкиры объяснили аномальное укрепление курса гривны.