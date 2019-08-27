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27 августа 2019, вторник, 17:26 20
Экономика 2019-08-27T17:29:07+03:00
Українські Новини
После длинных выходных гривна на межбанке продолжает падать

После длинных выходных гривна на межбанке продолжает падать

Гривны. Фото: pixabay
Гривны. Фото: pixabay

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в пятницу, перед Днем независимости, на 7 коп. во вторник, 27 августа, снизился на 2 коп. до 25,14 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка. 

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 25,18-25,22 UAH/USD, затем котировки начали снижаться и достигли уровня 25,14-25,171 UAH/USD, после чего установились на уровне 25,12-25,15 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 9,31% с 27,72 UAH/USD до 25,14 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 27 августа, на 2,02 коп. до 25,0629 UAH/USD после того, как повысил ее курс перед праздниками.

Также во вторник, 27 августа, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в пятницу, 23 августа, понизился на 2 копейки и составил 3,43 грн за 10 рублей.

Тем временем банкиры объяснили аномальное укрепление курса гривны.

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