После длинных выходных гривна на межбанке продолжает падать

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в пятницу, перед Днем независимости , на 7 коп. во вторник, 27 августа, снизился на 2 коп. до 25,14 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 25,18-25,22 UAH/USD, затем котировки начали снижаться и достигли уровня 25,14-25,171 UAH/USD, после чего установились на уровне 25,12-25,15 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 9,31% с 27,72 UAH/USD до 25,14 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 27 августа, на 2,02 коп. до 25,0629 UAH/USD после того, как повысил ее курс перед праздниками.

Также во вторник, 27 августа, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в пятницу, 23 августа, понизился на 2 копейки и составил 3,43 грн за 10 рублей.



Тем временем банкиры объяснили аномальное укрепление курса гривны.