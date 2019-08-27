После длинных выходных гривна на межбанке продолжает падать

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в пятницу, перед Днем независимости, на 7 коп. во вторник, 27 августа, снизился на 2 коп. до 25,14 UAH\/USD.\r\nОб этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка. \r\nПо их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 25,18-25,22 UAH\/USD, затем котировки начали снижаться и достигли уровня 25,14-25,171 UAH\/USD, после чего установились на уровне 25,12-25,15 UAH\/USD.\r\nС начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 9,31% с 27,72 UAH\/USD до 25,14 UAH\/USD.\r\nКак сообщали Українські Новини, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 27 августа, на 2,02 коп. до 25,0629 UAH\/USD после того, как повысил ее курс перед праздниками.\r\nТакже во вторник, 27 августа, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в пятницу, 23 августа, понизился на 2 копейки и составил 3,43 грн за 10 рублей.\r\nТем временем банкиры объяснили аномальное укрепление курса гривны.