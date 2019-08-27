Курс продажу рубля в обмінниках Києва обвалився після вихідних

У вівторок, 27 серпня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків у порівнянні з курсом рубля в п'ятницю, 23 серпня, знизився на 2 копійки і становить 3,43 грн за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

А курс продажу знизився на 1 копійку і становить 3,95 гривень за 10 рублів.

Курс російського рубля до гривні в київських обмінниках за станом на 27 серпня:

10 російських рублів Купівля Продаж Середній 3,43 3,95 Максимальний 3,74 5,00 Мінімальний 2,40 3,75

Як повідомляли Українські Новини, НБУ обвалив гривню після свят: офіційний курс валют у вівторок. А банкіри пояснили аномальне зміцнення курсу гривні.

Тим часом курс долара наблизився до психологічної позначки, але ситуація може змінитися з початку осені. Також в Україні масово підробляють купюри- де збувають підроблені гроші найчастіше.

Крім того, після тривалого падіння рубель підскочив у київських обмінниках, а експерт розповів, що буде з курсом долара в кінці літа.