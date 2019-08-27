Курс продажу рубля в обмінниках Києва обвалився після вихідних

У вівторок, 27 серпня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків у порівнянні з курсом рубля в п'ятницю, 23 серпня, знизився на 2 копійки і становить 3,43 грн за 10 рублів.\r\nПро це повідомляє BIN.ua.\r\nА курс продажу знизився на 1 копійку і становить 3,95 гривень за 10 рублів.\r\nКурс російського рубля до гривні в київських обмінниках за станом на 27 серпня:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n10 російських рублів\r\n\r\n\r\n \r\nКупівля\r\nПродаж\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСередній\r\n3,43\r\n3,95\r\n\r\n\r\nМаксимальний\r\n3,74\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМінімальний\r\n2,40\r\n3,75\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, НБУ обвалив гривню після свят: офіційний курс валют у вівторок. А банкіри пояснили аномальне зміцнення курсу гривні.\r\nТим часом курс долара наблизився до психологічної позначки, але ситуація може змінитися з початку осені. Також в Україні масово підробляють купюри- де збувають підроблені гроші найчастіше.\r\nКрім того, після тривалого падіння рубель підскочив у київських обмінниках, а експерт розповів, що буде з курсом долара в кінці літа.