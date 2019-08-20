Банкиры объяснили аномальное укрепление курса гривны.

Об этом они рассказали в ходе круглого стола "Что произойдет с гривной до конца года", организованного "Финансовым клубом" в пресс-центре Українських Новин.

"Есть несколько факторов, почему гривна укрепляется. Первый – это увеличение спроса нерезидентов на ОВГЗ. Почему мы видим спрос нерезидентов? Тут несколько факторов – один – это фактор улучшения доступа к украинскому рынку. Второй фактор – нормальная макроэкономическая ситуация", - сказал Дмитрий Сологуб, замглавы НБУ.

При этом он добавил, что в краткосрочном периоде НБУ не видит каких-то рисков в курсовой стабильности.

"Мы будем продавать валюту в случае необходимости", - добавил представитель НБУ.

Сергей Мамедов, председатель правления банка "Глобус", отметил, что положительно на курс также влияют переводы физлиц из заграницы.

"Мне кажется, что самое главное – это у нас очень хорошие ожидания. Нерезиденты заходят не спекулятивными инструментами, а покупают бумаги 2-6 лет. Нерезиденты начинают переходить с первичного рынка на вторичный рынок. Это классная тенденция, которая будет позволять получать тот объем валюты, который необходим нашей стране. Также необходимо вспомнить о средствах от наших "заробитчан" из заграницы", - сказал банкир.

При этом главный экономист Альфа-Банка Алексей Блинов добавил, что положительно на курс гривны также влияет урожай зерновых в текущем году.

"Еще один фактор укрепления гривны, который мы не озвучили – это урожай зерновых. Можно с уверенностью говорить, что прошлогодний урожай мы превысим. По некоторым оценкам это будет 74-77 млн тонн. Уже сейчас происходит экспорт ранних зерновых, который дает по 100 млн долларов в месяц для украинского рынка", - сказал банкир.

Наталья Шишацкая, начальник управления казначейства банка "Форвард", отметила, что положительный тренд по поступлению инвалюты в Украину можно продолжить внедрением необходимых реформ.

"Это очень хороший тренд – заход инвесторов. Если новый парламент активно начнет проводить судебную реформу, откроет рынок земли, то мы сможем этот тренд продлить и зайдут инвесторы, которые будут инвестировать в экономику", - сказала банкир.

В свою очередь Сергей Наумов, председатель правления Пиреус Банка, добавил, что в будущем инвесторы могут инвестировать в корпоративные долги.

"Украинская экономика – это как домик на песке, фундаментально ничего не произошло. Как быстро инвесторы заходят, так быстро они могут и выйти. Без структурных изменений в экономике потрясения неизбежны", - сказал Наумов.

При этом банкиры допускают, что осенью курс гривны будет находиться на нынешнем уровне.

Как сообщали Українські Новини, с начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 9,34% с 27,72 UAH/USD до 25,13 UAH/USD.