Валюта стабилизировалась: эксперт рассказал, что будет с курсом доллара в конце лета

За неделю курс доллара к гривне изменился на разных сегментах валютного рынка разнонаправленно, но при этом совсем незначительно. Старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб рассказал, что продолжается консолидация курса вблизи текущих уровней, а потому эксперт не ожидает резких изменений курса на начавшейся неделе, сообщает "Сегодня".

Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара вырос с 25,09 грн до 25,14 грн (+0,2%); спрос/предложение доллара на межбанке – с 25,19/25,22 до 25,18/25,22. Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю снизились с 25,12/25,43 до 25,11/25,39. При этом спред между средней продажей и средней покупкой сократился с 1,3% до 1,1% за счет более быстрого снижения курса продажи по сравнению с покупкой, что свидетельствует о стабилизации ситуации в секторе наличной валюты.

"То, что в течение недели курс доллара изменился незначительно, и в разных направлениях, а предложение на межбанке за неделю и вовсе не изменилось, свидетельствует о стабилизации курса на текущих уровнях и позволяет предположить, что в краткосрочной перспективе вблизи этих уровней доллар и останется. На начавшейся неделе мы не ожидаем значительных изменений доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 25,2 грн, а наличный доллар в банках – около 25,1-25,3 грн/долл.", – прогнозирует Иосуб.

Как сообщали Українські Новини, НБУ повысил официальный курс гривны 19 августа на 17,89 коп. до 25,1428 UAH/USD.

Тем временем рубль в киевских обменниках продолжает падать, а эксперт спрогнозировал курс доллара до осени.