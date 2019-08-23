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23 августа 2019, пятница, 11:01 124
Финансы 2019-08-23T13:30:04+03:00
Українські Новини
Курс продажи рубля в обменниках Киева понизился

Курс продажи рубля в обменниках Киева понизился

В пятницу, 23 августа, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в среду, 22 августа, повысился на 4 копейки и составил 3,45 грн за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

А курс продажи понизился на 5 копеек и составил 3,96 гривен за 10 рублей.

Курс российского рубля к гривне в киевских обменниках по состоянию на 23 августа:

  10 российских рублей
  Покупка Продажа
Средний 3,41 4,01
Максимальный 3,78 5,00
Минимальный 2,40 3,80

Как сообщали Українські Новини, в пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с данными на 22 августа на 6,77 коп. до 25,2684 UAH/USD, курс покупки – понизился на 9,75 коп. до 24,9372 UAH/USD.

Ранее банкиры объяснили аномальное укрепление курса гривны.

Тем временем Национальный банк повысил официальный курс гривны,устанавливаемый им на 23-25 августа, на 16,17 коп. до 25,0427 UAH/USD.

Курс доллара приблизился к психологической отметке. По данным аналитиков, ситуация может измениться с начала осени. Согласно ожиданиям, гривна может ослабеть до 26 грн/долл. на конец сентября.

 

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