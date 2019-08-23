Курс продажи рубля в обменниках Киева понизился

В пятницу, 23 августа, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в среду, 22 августа, повысился на 4 копейки и составил 3,45 грн за 10 рублей.\r\nОб этом сообщает BIN.ua.\r\nА курс продажи понизился на 5 копеек и составил 3,96 гривен за 10 рублей.\r\nКурс российского рубля к гривне в киевских обменниках по состоянию на 23 августа:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n10 российских рублей\r\n\r\n\r\n \r\nПокупка\r\nПродажа\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСредний\r\n3,41\r\n4,01\r\n\r\n\r\nМаксимальный\r\n3,78\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМинимальный\r\n2,40\r\n3,80\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, в пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с данными на 22 августа на 6,77 коп. до 25,2684 UAH\/USD, курс покупки – понизился на 9,75 коп. до 24,9372 UAH\/USD.\r\nРанее банкиры объяснили аномальное укрепление курса гривны.\r\nТем временем Национальный банк повысил официальный курс гривны,устанавливаемый им на 23-25 августа, на 16,17 коп. до 25,0427 UAH\/USD.\r\nКурс доллара приблизился к психологической отметке. По данным аналитиков, ситуация может измениться с начала осени. Согласно ожиданиям, гривна может ослабеть до 26 грн\/долл. на конец сентября.\r\n