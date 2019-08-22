После длительного падения рубль подскочил в киевских обменниках

В четверг, 22 августа, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в среду, 21 августа, не изменился и составил 3,41 грн за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

А курс продажи повысился на 4 копейки и составил 3,97 гривен за 10 рублей.

Курс российского рубля в киевских обменниках по состоянию на 22 августа:

10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,41 4,01 Максимальный 3,78 5,00 Минимальный 2,40 3,80

Как сообщали Українські Новини, в четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с данными на 21 августа на 5,55 коп. до 25,4297 UAH/USD, курс покупки – понизился на 2,76 коп. до 25,0530 UAH/USD.

Тем временем Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 22 августа, на 7,31 коп. до 25,2044 UAH/USD.

Кроме того, Игорь Уманский, который входит в список потенциальных претендентов на пост главы правительства и НБУ считает вполне реальным увеличение роста ВВП до 7% в ближайшие годы.

А эксперт рассказал, что будет с курсом доллара в конце лета.