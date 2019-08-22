После длительного падения рубль подскочил в киевских обменниках

В четверг, 22 августа, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в среду, 21 августа, не изменился и составил 3,41 грн за 10 рублей.\r\nОб этом сообщает BIN.ua.\r\nА курс продажи повысился на 4 копейки и составил 3,97 гривен за 10 рублей.\r\nКурс российского рубля в киевских обменниках по состоянию на 22 августа:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n10 российских рублей\r\n\r\n\r\n \r\nПокупка\r\nПродажа\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСредний\r\n3,41\r\n4,01\r\n\r\n\r\nМаксимальный\r\n3,78\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМинимальный\r\n2,40\r\n3,80\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, в четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с данными на 21 августа на 5,55 коп. до 25,4297 UAH\/USD, курс покупки – понизился на 2,76 коп. до 25,0530 UAH\/USD.\r\nТем временем Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 22 августа, на 7,31 коп. до 25,2044 UAH\/USD.\r\nКроме того, Игорь Уманский, который входит в список потенциальных претендентов на пост главы правительства и НБУ считает вполне реальным увеличение роста ВВП до 7% в ближайшие годы.\r\nА эксперт рассказал, что будет с курсом доллара в конце лета.