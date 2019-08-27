Долар і євро в обмінниках підскочили після довгих вихідних

У вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 23 серпня на 1,88% до 25,2739 UAH/USD, курс купівлі - на 0,51 коп. до 24,9413 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро підвищився на 1,29% до 27,5706 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 2,66 коп. до 28,0955 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США Євро 10 російських рублів Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній 24,9413 25,2739 27,5706 28,0955 3,43 3,97 Максимальний 25,0800 25,4500 27,8000 28,5000 3,76 5,00 Мінімальний 24,3500 25,1500 27,0000 27,9000 2,40 3,80

Як повідомляли Українські Новини, НБУ обвалив гривню після свят: офіційний курс валют у вівторок. А банкіри пояснили аномальне зміцнення курсу гривні.

Тим часом курс долара наблизився до психологічної позначки, але ситуація може змінитися з початку осені. Також в Україні масово підробляють купюри- де збувають підроблені гроші найчастіше.

Крім того, після тривалого падіння рубль підскочив у київських обмінниках, а експерт розповів, що буде з курсом долара в кінці літа.