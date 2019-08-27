Долар і євро в обмінниках підскочили після довгих вихідних

У вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 23 серпня на 1,88% до 25,2739 UAH\/USD, курс купівлі - на 0,51 коп. до 24,9413 UAH\/USD.\r\nПро це повідомляє BIN.ua.\r\nСередній курс купівлі євро підвищився на 1,29% до 27,5706 UAH\/EUR, курс продажу підвищився на 2,66 коп. до 28,0955 UAH\/EUR.\r\nКурси готівкової іноземної валюти:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДолар США\r\nЄвро\r\n10 російських рублів\r\n\r\n\r\n \r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСередній\r\n24,9413\r\n25,2739\r\n27,5706\r\n28,0955\r\n3,43\r\n3,97\r\n\r\n\r\nМаксимальний\r\n25,0800\r\n25,4500\r\n27,8000\r\n28,5000\r\n3,76\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМінімальний\r\n24,3500\r\n25,1500\r\n27,0000\r\n27,9000\r\n2,40\r\n3,80\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, НБУ обвалив гривню після свят: офіційний курс валют у вівторок. А банкіри пояснили аномальне зміцнення курсу гривні.\r\nТим часом курс долара наблизився до психологічної позначки, але ситуація може змінитися з початку осені. Також в Україні масово підробляють купюри- де збувають підроблені гроші найчастіше.\r\nКрім того, після тривалого падіння рубль підскочив у київських обмінниках, а експерт розповів, що буде з курсом долара в кінці літа.