підписатися на розсилку
0 0
0 0
˟
ONLINE
27.08.19 11:00 Пресс-конференция по итогам Всеукраинского экономического форума "МСБ Одесса 2019"

27 серпня 2019, вівторок, 10:42 10
Фінанси 2019-08-27T10:45:55+03:00
Українські Новини
Долар і євро в обмінниках підскочили після довгих вихідних

Долар і євро в обмінниках підскочили після довгих вихідних

У вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 23 серпня на 1,88% до 25,2739 UAH/USD, курс купівлі - на 0,51 коп. до 24,9413 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро підвищився на 1,29% до 27,5706 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 2,66 коп. до 28,0955 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США Євро 10 російських рублів
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 24,9413 25,2739 27,5706 28,0955 3,43 3,97
Максимальний 25,0800 25,4500 27,8000 28,5000 3,76 5,00
Мінімальний 24,3500 25,1500 27,0000 27,9000 2,40 3,80

Як повідомляли Українські Новини, НБУ обвалив гривню після свят: офіційний курс валют у вівторок. А банкіри пояснили аномальне зміцнення курсу гривні.

Тим часом курс долара наблизився до психологічної позначки, але ситуація може змінитися з початку осені. Також в Україні масово підробляють купюри- де збувають підроблені гроші найчастіше.

Крім того, після тривалого падіння рубль підскочив у київських обмінниках, а експерт розповів, що буде з курсом долара в кінці літа.

Більше новин про: Курс валют курс долара курс євро

Архів
Новини
Львівський губернатор Мальський призначив першим заступником Лозинського 11:10
Суд у жовтні розгляне апеляцію на відмову Генпрокуратури заарештувати майно Ющенка 10:53
Нові тарифи "Укрзалізниці" за користування вагонами негативно позначаться на економіці України - голова зернової асоціації 10:42
Долар і євро в обмінниках підскочили після довгих вихідних 10:42
Декларація Гладковського: НАБУ відкрило справу за фактом недекларування 1,3 млн гривень 10:19
більше новин
Екс-президент України розповів, що не може заснути без пістолета 12:54
Екс-голову НКРЕКП Вовка ніхто розшукувати не буде, - Москаль 11:48
У мережі розкрили маловідомі факти про мера Одеси Труханова, - ЗМІ 12:08
Нові тарифи "Укрзалізниці" за користування вагонами негативно позначаться на економіці України - голова зернової асоціації 10:42
Богдан в ООС. Фото: Юрій Мысягин/Facebook.
Куди хочу туди йду: Богдан прокоментував свою відсутність в Україні на День незалежності 12:24
більше новин
Саміт G7: повертати Росію за стіл рано, але координацію треба зміцнити, – ЗМІ 16:32
Саміт у "нормандському форматі" може відбутися в найближчі тижні 22:06
Маневри українського льотчика на винищувачі в Польщі вразили весь світ: з'явилося видовищне відео 00:03
На марш Зеленського звозили учасників за рахунок місцевих адміністрацій, переписуючи їх досягнення і контакти 16:34
На Донбасі з початку "хлібного перемир'я" загинули вісім бійців ЗСУ 20:50
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok