НБУ обвалив гривню після свят: офіційний курс валют на вівторок

Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 27 серпня, на 2,02 коп. до 25,0629 UAH\/USD після того, як підвищив її курс перед святами.\r\nПро це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.\r\nУ попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 23-26 серпня, на 16,17 коп. до 25,0427 UAH\/USD.\r\nОфіційні курси гривні до іноземних валют:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nОфіційний курс\r\n\r\n\r\n100 фунтів стерлінгів\r\n3065,9113\r\n\r\n\r\n100 доларів США\r\n2506,2890\r\n\r\n\r\n100 швейцарських франків\r\n2545,8632\r\n\r\n\r\n1000 ієн\r\n235,4367\r\n\r\n\r\n10 російских рублів\r\n3,8203\r\n\r\n\r\n100 євро\r\n2773,2088\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, гривня впала на міжбанку перед Днем незалежності. Також банкіри пояснили аномальне зміцнення курсу гривні.\r\nТим часом курс долара наблизився до психологічної позначки, але ситуація може змінитися з початку осені. Також в Україні масово підробляють купюри - де збувають підроблені гроші найчастіше.\r\nКрім того, після тривалого падіння рубель підскочив у київських обмінниках, а експерт розповів, що буде з курсом долара наприкінці літа.