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27 серпня 2019, вівторок, 05:55 25
Фінанси 2019-08-27T08:00:02+03:00
Українські Новини
НБУ обвалив гривню після свят: офіційний курс валют на вівторок

НБУ обвалив гривню після свят: офіційний курс валют на вівторок

Гривні.
Гривні.

Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 27 серпня, на 2,02 коп. до 25,0629 UAH/USD після того, як підвищив її курс перед святами.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 23-26 серпня, на 16,17 коп. до 25,0427 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
100 фунтів стерлінгів 3065,9113
100 доларів США 2506,2890
100 швейцарських франків 2545,8632
1000 ієн 235,4367
10 російских рублів 3,8203
100 євро 2773,2088

Як повідомляли Українські Новини, гривня впала на міжбанку перед Днем незалежності. Також банкіри пояснили аномальне зміцнення курсу гривні.

Тим часом курс долара наблизився до психологічної позначки, але ситуація може змінитися з початку осені. Також в Україні масово підробляють купюри - де збувають підроблені гроші найчастіше.

Крім того, після тривалого падіння рубель підскочив у київських обмінниках, а експерт розповів, що буде з курсом долара наприкінці літа.

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