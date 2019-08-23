Доллар стремительно дешевеет: курс валют на сегодня

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 23-25 августа, на 16,17 коп. до 25,0427 UAH\/USD.\r\nОб этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.\r\nВ предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 22 августа, на 7,31 коп. до 25,2044 UAH\/USD.\r\nОфициальные курсы гривны к иностранным валютам:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nОфициальный курс\r\n\r\n\r\n100 фунтов стерлингов\r\n3044,9612\r\n\r\n\r\n100 долларов США\r\n2504,2697\r\n\r\n\r\n100 швейцарских франков\r\n2545,1464\r\n\r\n\r\n1000 иен\r\n234,9515\r\n\r\n\r\n10 российских рублей\r\n3,8163\r\n\r\n\r\n100 евро\r\n2775,4821\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, в четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился по сравнению с данными на 21 августа на 5,55 коп. до 25,4297 UAH\/USD, курс покупки – понизился на 2,76 коп. до 25,0530 UAH\/USD.\r\nТем временем, банкиры объяснили аномальное укрепление курса гривны.\r\nКроме того, Игорь Уманский, который входит в список потенциальных претендентов на пост главы правительства и Национального банка Украины считает вполне реальным увеличение роста ВВП страны до 7% в ближайшие годы.