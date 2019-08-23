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23 августа 2019, пятница, 05:50 88
Финансы 2019-08-23T06:59:07+03:00
Українські Новини
Доллар стремительно дешевеет: курс валют на сегодня

Доллар стремительно дешевеет: курс валют на сегодня

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 23-25 августа, на 16,17 коп. до 25,0427 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 22 августа, на 7,31 коп. до 25,2044 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
100 фунтов стерлингов 3044,9612
100 долларов США 2504,2697
100 швейцарских франков 2545,1464
1000 иен 234,9515
10 российских рублей 3,8163
100 евро 2775,4821

Как сообщали Українські Новини, в четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков  повысился по сравнению с данными на 21 августа на 5,55 коп. до 25,4297 UAH/USD, курс покупки – понизился на 2,76 коп. до 25,0530 UAH/USD.

Тем временем, банкиры объяснили аномальное укрепление курса гривны.

Кроме того, Игорь Уманский, который входит в список потенциальных претендентов на пост главы правительства и Национального банка Украины считает вполне реальным увеличение роста ВВП страны до 7% в ближайшие годы.

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