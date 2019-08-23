Зеленський звільнив 17 голів райадміністрацій Житомирщини, призначених Порошенком

Після заяви про масштабну люстрацію топ-чиновників часів колишнього Президента Петра Порошенка Президент Володимир Зеленський звільнив 17 голів районних державних адміністрацій у Житомирській області.

Про це сказано в розпорядженнях Президента №278-294, передають Українські Новини.

Згідно з розпорядженнями, Президент звільнив Олександра Лаврука з посади голови Чуднівської районної державної адміністрації, Галину Ширченко з посади голови Хорошевський райадміністрації, Людмилу Біляк з посади голови Ружинської районної адміністрації, Олексія Капінуса з посади голови Романівської районної адміністрації, Світлану Ковальчук з посади голови Радомишльської районної адміністрації, Віктора Байду з посаді голови Пулинської райадміністрації, Романа Суботенка з посади голови Попільнянської райадміністрації, Юрія Дивинського з посади голови Овруцької райдержадміністрації, Віктора Пащука з посади голови Народицької райадміністрації, Дмитра Кисельчука з посади голови Малинської районної адміністрації, Костянтина Чернецького з посади голови Любарської райадміністрації, Наталю Кирійчук із посади голови Лугинської райадміністрації, В'ячеслава Поліщука з посади голови Коростишівської районної адміністрації, Сергія Микитюка з посади голови Житомирської райдержадміністрації, Ігоря Євтушка з посади голови Ємільчинської райадміністрації, Миколу Вельчинського з посади голови Баранівської райадміністрації, Катерину Курсон з посади голови Андрушівської районної державної адміністрації Житомирської області.

Всі вони звільнені у зв'язку з терміном закінчення повноважень Президента, який призначав їх.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський звільнив 12 голів районних державних адміністрацій Черкаської області. Раніше Зеленський звільнив відразу 11 голів райадміністрацій у Львівській області. Також він звільнив 3 голів райадміністрацій у Рівненській області і 5 голів райадміністрацій у Львівській області.

Раніше Зеленський звільнив 6 чиновників Київської області, призначених Порошенком.