Зеленский уволил 3 председателей райадминистраций в Ровенской области

Президент Владимир Зеленский уволил 3 председателей районных администраций в Ровенской области.\r\nОб этом говорится в распоряжениях Президента №166\/2019-рп, №167\/2019-рп, №168\/2019-рп, передают Українські Новини.\r\nБогдан Левшенюк уволен с должности председателя Демидовской районной администрации, Сергей Кондрачук уволен с должности председателя Здолбуновской районной администрации и Владимир Пилипчук уволен с должности председателя Ровенской районной администрации.\r\nРаспоряжения подписаны 11 июля.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Зеленский уволил 5 председателей райадминистраций во Львовской области.