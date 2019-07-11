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11 июля 2019, четверг, 19:08 137
Президент 2019-07-11T19:09:30+03:00
Українські Новини
Зеленский уволил 3 председателей райадминистраций в Ровенской области

Зеленский уволил 3 председателей райадминистраций в Ровенской области

Президент Владимир Зеленский уволил 3 председателей районных администраций в Ровенской области.

Об этом говорится в распоряжениях Президента №166/2019-рп, №167/2019-рп, №168/2019-рп, передают Українські Новини.

Богдан Левшенюк уволен с должности председателя Демидовской районной администрации, Сергей Кондрачук уволен с должности председателя Здолбуновской районной администрации и Владимир Пилипчук уволен с должности председателя Ровенской районной администрации.

Распоряжения подписаны 11 июля.

Как сообщали Українськi Новини,  Зеленский уволил 5 председателей райадминистраций во Львовской области.

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