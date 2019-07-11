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11 июля 2019, четверг, 17:50 118
Президент 2019-07-11T17:54:39+03:00
Українські Новини
Летят головы: Зеленский уволил 6 чиновников Киевской области, назначенных Порошенко

Летят головы: Зеленский уволил 6 чиновников Киевской области, назначенных Порошенко

Владимир Зеленский. Фото: сайт Президента Украины
Владимир Зеленский. Фото: сайт Президента Украины

Президент Владимир Зеленский уволил 6 председателей районных государственных администраций в Киевской области после заявления о масштабной люстрации топ-чиновников времен Порошенко.

Об этом говорится в распоряжениях Президента №155-160 от 11 июля, передают Українськi Новини.

Ирина Старенькая уволена с должности председателя Богуславской районной государственной администрации, Александр Туренко - Бориспольской, Мирослава Смирнова - Киево-Святошинской, Юрий Клименко - Переяслав-Хмельницкой, Василий Галюк - Сквирской и Василий Шмигановский - с должности председателя Яготинской районной государственной администрации Киевской области.

Все они уволены в связи с завершением срока полномочий Президента Петра Порошенко, который их назначил.

Как сообщали Українськi Новини, 9 июля Зеленский уволил 3 председателей райадминистраций Киева. Ранее Зеленский уволил 5 глав райадминистраций в Киевской области.

Также Гройсман рассказал о планах Зеленского по назначению губернаторов.

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