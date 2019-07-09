Зеленский уволил 5 председателей райадминистраций во Львовской области

Президент Владимир Зеленский уволил 5 председателей районных администраций во Львовской области. Об этом говорится в распоряжениях Президента 116/2019-рп, №117/2019-рп, №118/2019-рп, №119/2019-рп и №120/2019-рп, передают Українські Новини.

Андрей Шевкенич уволен с должности председателя Дрогобычской районной администрации, Надежда Щур с должности председателя Жолковской районной администрации, Василий Кирилич с должности председателя Каменка-Бугской районной администрации, Игорь Хрунь с должности председателя Пустомытовской районной администрации и Александр Лабецкий с должности председателя Турковской районной администрации.

Распоряжения подписаны 9 июля.

Как сообщали Українські Новини, 8 июля Зеленский также уволил 3 председателей районных администраций во Львовской области.