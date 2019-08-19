Зеленский уволил 12 глав райадминистраций Черкасской области

Президент Владимир Зеленский уволил 12 председателей районных государственных администраций в Черкасской области после заявления о масштабной люстрации топ-чиновников времен Порошенко.

Об этом говорится в распоряжениях Президента №264-275, передают Українськi Новини.

Так, Президент уволил Василия Скринника с должности председателя Городищенской райадминистрации, Ивана Гайдая - Драбовской райадминистрации, Сергея Бойко - Жашковской райадминистрации, Дмитрия Шелеста - Каневской райадминистрации, Ольгу Николенко - Катеринопольской райадминистрации, Василия Клименко - Корсунь-Шевченковской райадминистрации, Владимира Павличука - Лисянской райадминистрации, Василия Клименко - Маньковской РГА, Валентину Любомскую - Тальновской РГА, Евгения Данченко - Уманской РГА, Людмилу Денисюк - Христиновской РГА, Анатолия Яриша - Черкасской РГА.

Все они уволены в связи со сроком окончания полномочий Президента, назначавшего их.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский уволил сразу 11 глав райадминистраций во Львовской области. Также он уволил 3 председателей райадминистраций в Ровенской областии 5 председателей райадминистраций во Львовской области.

Ранее Зеленский уволил 6 чиновников Киевской области, назначенных Порошенко.