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12 августа 2019, понедельник, 19:34 51
Президент 2019-08-12T19:34:57+03:00
Українські Новини
Зеленский уволил сразу 11 глав райадминистраций во Львовской области

Зеленский уволил сразу 11 глав райадминистраций во Львовской области

Президент Владимир Зеленский, который сегодня уволил 4 глав РГА в Донецкой области, также уволил 11 председателей районных государственных администраций во Львовской области.

Об этом говорится в указах Президента №251-261 от 12 августа, передают Українськi Новини.

Согласно указам, Президент уволил Игоря Крыськива с должности председателя Бродовской райгосадминистрации, Петра Мороза с должности председателя Буской, Василя Татарина с должности председателя Жидачевской, Владимира Недзельського с должности председателя Золочевской, Андрея Кома с должности председателя Николаевской, Владимира Танчина с должности председателя Перемышлянской, Сергея Иваха с должности председателя Радеховской, Богдана Янка с должности председателя Сколивской, Андрея Дяченка с должности председателя Сокальской, Ивана Грися с должности председателя Старосамборской, Игоря Самардака с должности председателя Яворивской районной государственной администрации Львовской области.

Все они уволены в связи с окончанием срока полномочий Президента, который их назначал.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский уволил 3 председателей райадминистраций в Ровенской областии 5 председателей райадминистраций во Львовской области.

Также Зеленский уволил 3 председателей райадминистраций в Закарпатской области.

Больше новостей о: Райадминистрация Владимир Зеленский Увольнение с должности

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