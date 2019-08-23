Гривня впала на міжбанку напередодні Дня незалежності

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в четвер на 10 коп. у п'ятницю знизився на 7 коп. до 25,12 UAH\/USD у той час, як в обмінниках Києва за долар дають менше 25 гривень.\r\nПро це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.\r\nЗ їхніх слів, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 25,00-25,03 UAH\/USD, потім котирування почали зростати і досягли рівня 25,08-25,11 UAH\/USD, після чого встановилися на рівні 25,10-25,14 UAH\/USD.\r\nВід початку поточного року курс гривні на міжбанку зміцнився на 9,38% з 27,72 UAH\/USD до 25,12 UAH\/USD.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, курс долара наблизився до психологічної позначки, але ситуація може змінитися з початку осені. Крім того, банкіри пояснили аномальне зміцнення курсу гривні.\r\nТим часом після тривалого падіння рубель підскочив у київських обмінниках, а експерт розповів, що буде з курсом долара наприкінці літа.\r\nТакож Ігор Уманський, який входить до списку потенційних претендентів на пост глави уряду і НБУ, вважає цілком реальним збільшення зростання ВВП до 7% найближчими роками.