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23 серпня 2019, пʼятниця, 18:21 9
Фінанси 2019-08-23T19:45:02+03:00
Українські Новини
Гривня впала на міжбанку напередодні Дня незалежності

Гривня впала на міжбанку напередодні Дня незалежності

Гривні. Фото: pixabay
Гривні. Фото: pixabay

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в четвер на 10 коп. у п'ятницю знизився на 7 коп. до 25,12 UAH/USD у той час, як в обмінниках Києва за долар дають менше 25 гривень.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

З їхніх слів, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 25,00-25,03 UAH/USD, потім котирування почали зростати і досягли рівня 25,08-25,11 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 25,10-25,14 UAH/USD.

Від початку поточного року курс гривні на міжбанку зміцнився на 9,38% з 27,72 UAH/USD до 25,12 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, курс долара наблизився до психологічної позначки, але ситуація може змінитися з початку осені. Крім того, банкіри пояснили аномальне зміцнення курсу гривні.

Тим часом після тривалого падіння рубель підскочив у київських обмінниках, а експерт розповів, що буде з курсом долара наприкінці літа.

Також Ігор Уманський, який входить до списку потенційних претендентів на пост глави уряду і НБУ, вважає цілком реальним збільшення зростання ВВП до 7% найближчими роками.

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