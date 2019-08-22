НБУ обвалив гривню в четвер: офіційний курс валют

Національний банк понизив офіційний курс гривні, установлюваний їм на 22 серпня, на 7,31 коп. до 25,2044 UAH\/USD у той час, як Ігор Уманський, який входить в список потенційних претендентів на пост глави уряду і НБУ вважає цілком реальним збільшення зростання ВВП до 7% в найближчі роки.\r\nПро це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.\r\nУ попередній торговельний день НБУ підвищив офіційний курс гривні, установлюваний їм на 21 серпня, на 4,44 коп. до 25,1313 UAH\/USD.\r\nОфіційні курси гривні до іноземних валют:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nОфіційний курс\r\n\r\n\r\n100 фунтів стерлінгів\r\n3057,1845\r\n\r\n\r\n100 доларів США\r\n2520,4427\r\n\r\n\r\n100 швейцарських франків\r\n2573,5168\r\n\r\n\r\n1000 ієн\r\n236,6965\r\n\r\n\r\n10 російських рублів\r\n3,8037\r\n\r\n\r\n100 євро\r\n2798,6996\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, експерт розповів, що буде з курсом долара в кінці літа. Також після обвалу НБУ зміцнив курс гривні.\r\nТим часом долар і євро почали дорожчати після падіння, а рубль у київських обмінниках падає п'ятий день поспіль.\r\n\r\nКрім того, банкіри пояснили аномальне зміцнення курсу гривні.\r\n