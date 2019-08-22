НБУ обвалив гривню в четвер: офіційний курс валют

Національний банк понизив офіційний курс гривні, установлюваний їм на 22 серпня, на 7,31 коп. до 25,2044 UAH/USD у той час, як Ігор Уманський, який входить в список потенційних претендентів на пост глави уряду і НБУ вважає цілком реальним збільшення зростання ВВП до 7% в найближчі роки.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговельний день НБУ підвищив офіційний курс гривні, установлюваний їм на 21 серпня, на 4,44 коп. до 25,1313 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 100 фунтів стерлінгів 3057,1845 100 доларів США 2520,4427 100 швейцарських франків 2573,5168 1000 ієн 236,6965 10 російських рублів 3,8037 100 євро 2798,6996

Як повідомляли Українські Новини, експерт розповів, що буде з курсом долара в кінці літа. Також після обвалу НБУ зміцнив курс гривні.

Тим часом долар і євро почали дорожчати після падіння, а рубль у київських обмінниках падає п'ятий день поспіль.