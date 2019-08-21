Рубль в киевских обменниках падает пятый день подряд

В среду, 21 августа, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля во вторник, 20 августа, понизился на 2 копейки и составил 3,41 грн за 10 рублей.\r\nОб этом сообщает BIN.ua.\r\nА курс продажи не изменился и составил 3,97 гривен за 10 рублей.\r\nКурс российского рубля в киевских обменниках по состоянию на 21 августа:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n10 российских рублей\r\n\r\n\r\n \r\nПокупка\r\nПродажа\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСредний\r\n3,41\r\n3,97\r\n\r\n\r\nМаксимальный\r\n3,74\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМинимальный\r\n2,40\r\n3,75\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, в среду, 21 августа, курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с данными на 20 августа на 0,10 коп. до 25,3518 UAH\/USD, курс покупки - на 3,60 коп. до 25,0721 UAH\/USD.\r\nРанее комитет НБУ констатировал, что угрозы для макрофинансовой стабильности Украины сохраняются.\r\nА по мнению финансистов, инфляция замедлится, а зарплаты вырастут в 2020 году.\r\nТакже Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 21 августа, на 4,44 коп. до 25,1313 UAH\/USD после того, как гривна подешевела 20 августа.