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21 августа 2019, среда, 11:25 150
Экономика 2019-08-21T11:25:51+03:00
Українські Новини
Рубль в киевских обменниках падает пятый день подряд

Рубль в киевских обменниках падает пятый день подряд

Рубли. Фото: pixabay
Рубли. Фото: pixabay

В среду, 21 августа, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля во вторник, 20 августа, понизился на 2 копейки и составил 3,41 грн за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

А курс продажи не изменился и составил 3,97 гривен за 10 рублей.

Курс российского рубля в киевских обменниках по состоянию на 21 августа:

  10 российских рублей
  Покупка Продажа
Средний 3,41 3,97
Максимальный 3,74 5,00
Минимальный 2,40 3,75

Как сообщали Українські Новини, в среду, 21 августа, курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с данными на 20 августа на 0,10 коп. до 25,3518 UAH/USD, курс покупки - на 3,60 коп. до 25,0721 UAH/USD.

Ранее комитет НБУ констатировал, что угрозы для макрофинансовой стабильности Украины сохраняются.

А по мнению финансистов, инфляция замедлится, а зарплаты вырастут в 2020 году.

Также Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 21 августа, на 4,44 коп. до 25,1313 UAH/USD после того, как гривна подешевела 20 августа.

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