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21 августа 2019, среда, 05:40 273
Финансы 2019-08-21T10:00:04+03:00
Українські Новини
Доллар дешевеет: после обвала НБУ укрепил курс гривны

Доллар дешевеет: после обвала НБУ укрепил курс гривны

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 21 августа, на 4,44 коп. до 25,1313 UAH/USD после того, как гривна подешевела 20 августа

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 20 августа, на 3,29 коп. до 25,1757 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
100 фунтов стерлингов 3038,0393
100 долларов США 2513,1300
100 швейцарских франков 2563,1149
1000 иен 236,3140
10 российских рублей 3,7631
100 евро 2783,5428

Как сообщали Українські Новини, эксперт сделали прогноз курса доллара до конца лета.

Тем временем после выходных евро обвалился, а доллар немного подорожал. Кроме того, рубль в киевских обменниках подешевел.

Тем временем комитет НБУ констатировал, что угрозы для макрофинансовой стабильности Украины сохраняются. 

Во вторник, 20 августа, курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился по сравнению с 19 августа на 4,61 коп. до 25,3545 UAH/USD, курс покупки - на 2,45 коп. до 25,0429 UAH/USD.

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