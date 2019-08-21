Доллар дешевеет: после обвала НБУ укрепил курс гривны

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 21 августа, на 4,44 коп. до 25,1313 UAH\/USD после того, как гривна подешевела 20 августа. \r\nОб этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.\r\nВ предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 20 августа, на 3,29 коп. до 25,1757 UAH\/USD.\r\nОфициальные курсы гривны к иностранным валютам:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nОфициальный курс\r\n\r\n\r\n100 фунтов стерлингов\r\n3038,0393\r\n\r\n\r\n100 долларов США\r\n2513,1300\r\n\r\n\r\n100 швейцарских франков\r\n2563,1149\r\n\r\n\r\n1000 иен\r\n236,3140\r\n\r\n\r\n10 российских рублей\r\n3,7631\r\n\r\n\r\n100 евро\r\n2783,5428\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, эксперт сделали прогноз курса доллара до конца лета.\r\nТем временем после выходных евро обвалился, а доллар немного подорожал. Кроме того, рубль в киевских обменниках подешевел.\r\nТем временем комитет НБУ констатировал, что угрозы для макрофинансовой стабильности Украины сохраняются. \r\nВо вторник, 20 августа, курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился по сравнению с 19 августа на 4,61 коп. до 25,3545 UAH\/USD, курс покупки - на 2,45 коп. до 25,0429 UAH\/USD.