Доллар и евро начали дорожать после падения

В среду, 21 августа, курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с данными на 20 августа на 0,10 коп. до 25,3518 UAH/USD, курс покупки - на 3,60 коп. до 25,0721 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Также средний курс покупки евро 21 августа повысился на 1,72 коп. до 27,7121 UAH/EUR, курс продажи понизился на 2,67 коп. до 28,1862 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 25,0721 25,3518 27,7121 28,1862 3,39 3,99 Максимальный 25,2200 25,6000 27,9500 28,5000 3,73 5,00 Минимальный 24,9000 25,2300 27,4000 27,9500 2,40 3,73

Как сообщали Українські Новини, эксперты сделали прогноз курса доллара до конца лета.

Также после выходных евро обвалился, а доллар немного подорожал, но рубль в киевских обменниках подешевел.

Тем временем комитет НБУ констатировал, что угрозы для макрофинансовой стабильности Украины сохраняются.

Кроме того, банкиры объяснили аномальное укрепление курса гривны.