Доллар и евро начали дорожать после падения

В среду, 21 августа, курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с данными на 20 августа на 0,10 коп. до 25,3518 UAH\/USD, курс покупки - на 3,60 коп. до 25,0721 UAH\/USD.\r\nОб этом сообщает BIN.ua.\r\nТакже средний курс покупки евро 21 августа повысился на 1,72 коп. до 27,7121 UAH\/EUR, курс продажи понизился на 2,67 коп. до 28,1862 UAH\/EUR.\r\nКурсы наличной иностранной валюты:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДоллар США\r\nЕвро\r\n10 российских рублей\r\n\r\n\r\n \r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСредний\r\n25,0721\r\n25,3518\r\n27,7121\r\n28,1862\r\n3,39\r\n3,99\r\n\r\n\r\nМаксимальный\r\n25,2200\r\n25,6000\r\n27,9500\r\n28,5000\r\n3,73\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМинимальный\r\n24,9000\r\n25,2300\r\n27,4000\r\n27,9500\r\n2,40\r\n3,73\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, эксперты сделали прогноз курса доллара до конца лета.\r\nТакже после выходных евро обвалился, а доллар немного подорожал, но рубль в киевских обменниках подешевел.\r\nТем временем комитет НБУ констатировал, что угрозы для макрофинансовой стабильности Украины сохраняются. \r\nКроме того, банкиры объяснили аномальное укрепление курса гривны.