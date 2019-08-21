Долар і євро почали дорожчати після падіння

У середу, 21 серпня, курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з даними на 20 серпня на 0,10 коп. до 25,3518 UAH\/USD, курс купівлі - на 3,60 коп. до 25,0721 UAH\/USD.\r\nПро це повідомляє BIN.ua.\r\nТакож середній курс купівлі євро 21 серпня підвищився на 1,72 коп. до 27,7121 UAH\/EUR, курс продажу знизився на 2,67 коп. до 28,1862 UAH\/EUR.\r\nКурси готівкової іноземної валюти:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДолар США\r\nЄвро\r\n10 російських рублів\r\n\r\n\r\n \r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСередній\r\n25,0721\r\n25,3518\r\n27,7121\r\n28,1862\r\n3,39\r\n3,99\r\n\r\n\r\nМаксимальний\r\n25,2200\r\n25,6000\r\n27,9500\r\n28,5000\r\n3,73\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМінімальний\r\n24,9000\r\n25,2300\r\n27,4000\r\n27,9500\r\n2,40\r\n3,73\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, експерти зробили прогноз курсу долара до кінця літа.\r\nТакож після вихідних євро обвалився, а долар трохи подорожчав, але рубль у київських обмінниках подешевшав.\r\nТим часом комітет НБУ констатував, що загрози для макрофінансової стабільності України зберігаються. \r\nКрім того, банкіри пояснили аномальне зміцнення курсу гривні.