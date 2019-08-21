Долар і євро почали дорожчати після падіння

У середу, 21 серпня, курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з даними на 20 серпня на 0,10 коп. до 25,3518 UAH/USD, курс купівлі - на 3,60 коп. до 25,0721 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Також середній курс купівлі євро 21 серпня підвищився на 1,72 коп. до 27,7121 UAH/EUR, курс продажу знизився на 2,67 коп. до 28,1862 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США Євро 10 російських рублів Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній 25,0721 25,3518 27,7121 28,1862 3,39 3,99 Максимальний 25,2200 25,6000 27,9500 28,5000 3,73 5,00 Мінімальний 24,9000 25,2300 27,4000 27,9500 2,40 3,73

Як повідомляли Українські Новини, експерти зробили прогноз курсу долара до кінця літа.

Також після вихідних євро обвалився, а долар трохи подорожчав, але рубль у київських обмінниках подешевшав.

Тим часом комітет НБУ констатував, що загрози для макрофінансової стабільності України зберігаються.

Крім того, банкіри пояснили аномальне зміцнення курсу гривні.