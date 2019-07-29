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29 июля 2019, понедельник, 13:00 17
Финансы 2019-07-29T13:10:04+03:00
Українські Новини
Макрофинансовая стабильность Украины под угрозой, - монетарный комитет

Макрофинансовая стабильность Украины под угрозой, - монетарный комитет

НБУ. Фото: ua.today
НБУ. Фото: ua.today

Монетарный комитет Национального банка констатирует, что угрозы для макрофинансовой стабильности страны сохраняются в то время, как кредитные риски увеличились и продолжат расти.

Об этом говорится в итогах дискуссии комитета по вопросу учетной ставки, передают Українські Новини.

Члены КМП отметили, что основной внутренний риск для базового сценария - дальнейшее усиление угроз для макрофинансовой стабильности - остается актуальным.

А сам Национальный банк имеет ограниченные возможности его количественно оценить и снизить вероятность реализации с помощью монетарных решений.

Такой риск, прежде всего, связан с возможной задержкой в проведении ключевых реформ или шагами по нивелированию предыдущих достижений, в частности, через судебные и законодательные решения, которые могут существенно усилить уязвимость экономики Украины и помешать продолжению сотрудничества с Международным валютным фондом.

Впрочем, большинство членов КМП считают, что Национальный банк должен быть осторожным в смягчении монетарной политики, ведь доверие к способности НБУ достигать инфляционной цели только начинает формироваться.

Отмечается, что существенное снижение учетной ставки в июле было бы преждевременным.

Впрочем, отдельные члены КМП не исключали возможности ускорения смягчения монетарной политики в дальнейшем при появлении признаков быстрой дезинфляции.

Как сообщали Українські Новини, НБУ улучшил оценку роста экономики на следующие 3 года.

Тем временем в июле общий госдолг вырос почти на два миллиарда гривен.

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