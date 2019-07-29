Макрофинансовая стабильность Украины под угрозой, - монетарный комитет

Монетарный комитет Национального банка констатирует, что угрозы для макрофинансовой стабильности страны сохраняются в то время, как кредитные риски увеличились и продолжат расти.\r\nОб этом говорится в итогах дискуссии комитета по вопросу учетной ставки, передают Українські Новини.\r\nЧлены КМП отметили, что основной внутренний риск для базового сценария - дальнейшее усиление угроз для макрофинансовой стабильности - остается актуальным.\r\nА сам Национальный банк имеет ограниченные возможности его количественно оценить и снизить вероятность реализации с помощью монетарных решений.\r\nТакой риск, прежде всего, связан с возможной задержкой в проведении ключевых реформ или шагами по нивелированию предыдущих достижений, в частности, через судебные и законодательные решения, которые могут существенно усилить уязвимость экономики Украины и помешать продолжению сотрудничества с Международным валютным фондом.\r\nВпрочем, большинство членов КМП считают, что Национальный банк должен быть осторожным в смягчении монетарной политики, ведь доверие к способности НБУ достигать инфляционной цели только начинает формироваться.\r\nОтмечается, что существенное снижение учетной ставки в июле было бы преждевременным.\r\nВпрочем, отдельные члены КМП не исключали возможности ускорения смягчения монетарной политики в дальнейшем при появлении признаков быстрой дезинфляции.\r\nКак сообщали Українські Новини, НБУ улучшил оценку роста экономики на следующие 3 года.\r\nТем временем в июле общий госдолг вырос почти на два миллиарда гривен.