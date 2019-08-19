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19 августа 2019, понедельник, 10:25 41
Экономика 2019-08-19T10:31:28+03:00
Українські Новини
После выходных евро обвалился, а доллар немного вырос

После выходных евро обвалился, а доллар немного вырос

Доллары. Фото: pixabay.com
Доллары. Фото: pixabay.com

В понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 16 августа на 1,5 коп. до 25,4168 UAH/USD, курс покупки - на 0,14 коп. до 25,0694 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро понизился на 10,13 коп. до 27,7177 UAH/EUR, курс продажи понизился на 6,73 коп. до 28,2835 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 25,0694 25,4168 27,7177 28,2835 3,48 3,99
Максимальный 25,2200 25,7000 28,0500 28,6000 3,78 5,00
Минимальный 24,5000 25,2700 27,0000 28,1000 2,50 3,82

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 19 августа, на 17,89 коп. до 25,1428 UAH/USD.

Тем временем по мнению финансистов, инфляция замедлится, а зарплаты вырастут в 2020 году.

Также стало известно, что в этом Украину до конца года ожидают пиковые выплаты по госдолгу.

Кроме того, эксперт спрогнозировал курс доллара до осени, а комитет Нацбанка констатирует, что угрозы для макрофинансовой стабильности страны сохраняются.

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