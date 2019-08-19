После выходных евро обвалился, а доллар немного вырос

В понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 16 августа на 1,5 коп. до 25,4168 UAH\/USD, курс покупки - на 0,14 коп. до 25,0694 UAH\/USD.\r\nОб этом сообщает BIN.ua.\r\nСредний курс покупки евро понизился на 10,13 коп. до 27,7177 UAH\/EUR, курс продажи понизился на 6,73 коп. до 28,2835 UAH\/EUR.\r\nКурсы наличной иностранной валюты:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДоллар США\r\nЕвро\r\n10 российских рублей\r\n\r\n\r\n \r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСредний\r\n25,0694\r\n25,4168\r\n27,7177\r\n28,2835\r\n3,48\r\n3,99\r\n\r\n\r\nМаксимальный\r\n25,2200\r\n25,7000\r\n28,0500\r\n28,6000\r\n3,78\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМинимальный\r\n24,5000\r\n25,2700\r\n27,0000\r\n28,1000\r\n2,50\r\n3,82\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 19 августа, на 17,89 коп. до 25,1428 UAH\/USD.\r\nТем временем по мнению финансистов, инфляция замедлится, а зарплаты вырастут в 2020 году.\r\nТакже стало известно, что в этом Украину до конца года ожидают пиковые выплаты по госдолгу.\r\nКроме того, эксперт спрогнозировал курс доллара до осени, а комитет Нацбанка констатирует, что угрозы для макрофинансовой стабильности страны сохраняются.