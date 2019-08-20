Наличные доллар и евро подешевели в обменниках

Во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 19 августа на 4,61 коп. до 25,3545 UAH\/USD, курс покупки - на 2,45 коп. до 25,0429 UAH\/USD.\r\nОб этом сообщает BIN.ua.\r\nСредний курс покупки евро понизился на 1,18 коп. до 27,7152 UAH\/EUR, курс продажи понизился на 6,68 коп. до 28,2084 UAH\/EUR.\r\nКурсы наличной иностранной валюты:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДоллар США\r\nЕвро\r\n10 российских рублей\r\n\r\n\r\n \r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСредний\r\n25,0429\r\n25,3545\r\n27,7152\r\n28,2084\r\n3,43\r\n3,97\r\n\r\n\r\nМаксимальный\r\n25,1500\r\n25,6000\r\n27,8600\r\n28,6000\r\n3,75\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМинимальный\r\n24,5000\r\n25,2200\r\n27,0000\r\n27,9900\r\n2,50\r\n3,80\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, эксперт рассказал, что будет с курсом доллара в конце лета.\r\nТакже после выходных евро обвалился, а доллар немного вырос. Кроме того, рубль в киевских обменниках продолжает падать, а эксперт спрогнозировал курс доллара до осени.\r\nНациональный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 20 августа, на 3,29 коп. до 25,1757 UAH\/USD.