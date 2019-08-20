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20.08.19 11:00 Круглый стол: "Что произойдет с гривной до конца года"

20 августа 2019, вторник, 10:13 300
Экономика 2019-08-20T10:14:09+03:00
Українські Новини
Наличные доллар и евро подешевели в обменниках

Наличные доллар и евро подешевели в обменниках

Валюта. Фото: belprauda.org
Валюта. Фото: belprauda.org

Во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 19 августа на 4,61 коп. до 25,3545 UAH/USD, курс покупки - на 2,45 коп. до 25,0429 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро понизился на 1,18 коп. до 27,7152 UAH/EUR, курс продажи понизился на 6,68 коп. до 28,2084 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 25,0429 25,3545 27,7152 28,2084 3,43 3,97
Максимальный 25,1500 25,6000 27,8600 28,6000 3,75 5,00
Минимальный 24,5000 25,2200 27,0000 27,9900 2,50 3,80

Как сообщали Українські Новини, эксперт рассказал, что будет с курсом доллара в конце лета.

Также после выходных евро обвалился, а доллар немного вырос. Кроме того,  рубль в киевских обменниках продолжает падать, а эксперт спрогнозировал курс доллара до осени.

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 20 августа, на 3,29 коп. до 25,1757 UAH/USD.

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