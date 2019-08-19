Рубль в киевских обменниках продолжает падать

В понедельник, 19 августа, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в пятницу, 16 августа, не изменился и составил 3,48 грн за 10 рублей.\r\nОб этом сообщает BIN.ua.\r\nА курс продажи понизился на 5 копеек и составил 3,99 гривен за 10 рублей.\r\nКурс российского рубля в киевских обменниках по состоянию на 19 августа:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n10 российских рублей\r\n\r\n\r\n \r\nПокупка\r\nПродажа\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСредний\r\n3,48\r\n3,99\r\n\r\n\r\nМаксимальный\r\n3,78\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМинимальный\r\n2,50\r\n3,82\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, после выходных в понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 16 августа на 1,5 коп. до 25,4168 UAH\/USD, а курс покупки - на 0,14 коп. до 25,0694 UAH\/USD.\r\nТем временем Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 19 августа, на 17,89 коп. до 25,1428 UAH\/USD.\r\nТакже по мнению финансистов, инфляция замедлится, а зарплаты вырастут в 2020 году.\r\nКроме того, в этом Украину до конца года ожидают пиковые выплаты по госдолгу.