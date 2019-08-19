Рубль в киевских обменниках продолжает падать

В понедельник, 19 августа, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в пятницу, 16 августа, не изменился и составил 3,48 грн за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

А курс продажи понизился на 5 копеек и составил 3,99 гривен за 10 рублей.

Курс российского рубля в киевских обменниках по состоянию на 19 августа:

10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,48 3,99 Максимальный 3,78 5,00 Минимальный 2,50 3,82

Как сообщали Українські Новини, после выходных в понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 16 августа на 1,5 коп. до 25,4168 UAH/USD, а курс покупки - на 0,14 коп. до 25,0694 UAH/USD.

Тем временем Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 19 августа, на 17,89 коп. до 25,1428 UAH/USD.

Также по мнению финансистов, инфляция замедлится, а зарплаты вырастут в 2020 году.

Кроме того, в этом Украину до конца года ожидают пиковые выплаты по госдолгу.