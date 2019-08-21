Середня зарплата для обчислення пенсії "перевалила" за 10 тисяч гривень

Показник середньої заробітної плати за червень поточного року складає 10,259 гривень у той час, як пенсії в Україні також "перевалили" за 10 тисяч гривень.

Про це йдеться в повідомленні Пенсійного фонду України (ПФУ) на сторінці у соцмережі Facebook, передають Українські Новини.

"Затверджено показник середньої заробітної плати за червень 2019 року, яка відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" враховується для обчислення пенсії", - сказано в повідомленні.

Згідно з ним, показник середньої зарплати для нарахування пенсійних виплат складає 10 259 гривень 64 копійки.

Інфографіка: "Пенсійний фонд України"/Facebook

Раніше Українські Новини писали, як порахувати свою суму пенсії та страховий стаж. Також Пенсійний фонд почав фінансування пенсій та субсидій за серпень.

Крім того, за рік найбільше виросла пенсія у жителів Луганської області, найменше - у жителів Закарпаття, а майже 70% українських пенсіонерів живуть на пенсію нижче середньої.

Тим часом Президент Володимир Зеленський пообіцяв прем'єр-міністру Ізраїлю Беньяміну Нетаньяху платити пенсії колишнім українським пенсіонерам, які репатріювалися в Ізраїль після 24 серпня 1991 року.