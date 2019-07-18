Пенсионный фонд утвердил показатель средней зарплаты для начисления пенсий

Показатель средней заработной платы за май текущего года составляет 9,082 гривны в то время, как с 1 июля в Украине повысили пенсии для двух категорий граждан.\r\nОб этом говорится в сообщении Пенсионного фонда Украины (ПФУ) на странице в соцсети Facebook, передают Українські Новини.\r\n"Утвержден показатель средней заработной платы за май 2019 года, которая в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" учитывается для исчисления пенсии", - сказано в сообщении.\r\nСогласно ему, показатель средней зарплаты для начисления пенсионных выплат составляет 9,082 гривны.\r\nФото: ПФУ\/Facebook\r\nРаньше Українські Новини писали, как посчитать свою сумму пенсии и страховой стаж.\r\nВ марте-мае акционерное общество "Укрпочта" выплатило 4,8 млрд гривен монетизированных субсидий пенсионерам на оплату коммунальных услуг. Кроме того, премьер-министр Владимир Гройсман рассказал, как повышение пенсий отразится на субсидиях.\r\nТем временем "Укрпочта" грозится прекратить доставку пенсий с 1 января, если правительство не повысит тариф на эту услугу.