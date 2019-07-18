Пенсионный фонд утвердил показатель средней зарплаты для начисления пенсий

Показатель средней заработной платы за май текущего года составляет 9,082 гривны в то время, как с 1 июля в Украине повысили пенсии для двух категорий граждан.

Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда Украины (ПФУ) на странице в соцсети Facebook, передают Українські Новини.

"Утвержден показатель средней заработной платы за май 2019 года, которая в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" учитывается для исчисления пенсии", - сказано в сообщении.

Согласно ему, показатель средней зарплаты для начисления пенсионных выплат составляет 9,082 гривны.

Фото: ПФУ/Facebook

Раньше Українські Новини писали, как посчитать свою сумму пенсии и страховой стаж.

В марте-мае акционерное общество "Укрпочта" выплатило 4,8 млрд гривен монетизированных субсидий пенсионерам на оплату коммунальных услуг. Кроме того, премьер-министр Владимир Гройсман рассказал, как повышение пенсий отразится на субсидиях.

Тем временем "Укрпочта" грозится прекратить доставку пенсий с 1 января, если правительство не повысит тариф на эту услугу.