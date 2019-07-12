Повышение пенсий: как посчитать свою сумму и стаж

С 1 июля в Украине повысили пенсии для людей с большим стажем, а также для 33 тыс. военнослужащих-ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. На сайте Пенсионного фонда Украины (ПФУ) опубликована информация о том, как можно подсчитать размер своей пенсии, сообщает "Сегодня".

Так, пенсия в Украине рассчитывается по формуле, которая учитывает: заработную плату (доход), с которой рассчитывается пенсия (Зп), и коэффициент страхового стажа (Кс). Формула расчета выглядит так: П = Зп х Кс.

Коэффициент страхового стажа тоже рассчитывается по формуле. Например, страховой страж женщины составляет 31 год (372 месяца). Установленный законодательством коэффициент оценки одного года стажа – 1%. Нужно умножить 372 на 1 (получается 372). Это число делится на установленные формулой 1200% (100% x 12). Получаем 0,31 – это и будет значение "Кс", необходимое для формулы выше.

Самое трудное – определить размер зарплаты для расчета пенсии (Зп). Для этого нужно знать среднюю зарплату в Украине за три календарных года, предшествующих году обращения за назначением пенсии (Зс), сумму коэффициентов зарплаты (Кз) за каждый месяц (Ск = Кз1 + Кз2 + Кз3 …) и страховой стаж за месяцы, учтенные для определения коэффициента заработной платы (К). Формула такова: Зп = Зс х (Ск: К).

Чтобы получить "Кз" для расчета "Ск", нужно разделить сумму своей зарплаты за необходимый месяц на среднюю зарплату, установленную для расчета пенсий (Зс). Данные о средней зарплате в Украине, которые используются при расчете пенсий (Зс), публикует ПФУ.

Скриншот: "Сегодня"

Раньше Українські Новини писали, сколько пенсионеров получили наличку по почте весной. Также Гройсман рассказал, как повышение пенсий отразится на субсидиях.

Тем временем "Укрпочта" грозится прекратить доставку пенсий с 1 января, если правительство не повысит тариф на эту услугу.