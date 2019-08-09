ПФ начал финансирование пенсий и субсидий за август

Пенсионный фонд начал финансирование пенсий и жилищных субсидий за август, в то время как почти 70% пенсионеров живут на пенсию ниже средней.

Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда, передают Українські Новини.

На пенсионные выплаты направлено 1,2 млрд гривен.

На жилищные субсидии направлено 5,5 млн гривен.

Как сообщали Українські Новини, в июне текущего года Кабинет Министров увеличил доходы и расходы бюджета Пенсионного фонда на 2019 год приблизительно на 30 млрд гривен до 438,6 млрд гривен доходов и до 438,2 млрд гривен расходов.

Раньше Українські Новини писали о том, как посчитать страховой стаж и сумму пенсии.

Также сообщалось, что пенсионеры без страхового стажа смогут получать соцпомощь до 2021 года.