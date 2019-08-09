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09 августа 2019, пятница, 08:33 23 Инфографика
Экономика 2019-08-09T09:15:01+03:00
Українські Новини
Почти 70% пенсионеров живут на пенсию ниже средней

Почти 70% пенсионеров живут на пенсию ниже средней

В то время, как некоторым категориям повысили пенсии, по состоянию на 1 июля 2019 на учете в Пенсионном фонде находилось 11,35 тыс. пенсионеров, на 120,5 тыс. человек меньше, по сравнению с данными на начало года.

Об этом говорится в аналитической справке о работе Пенсионного фонда Украины в первом полугодии, пишет "БизнесЦензор".

В то же время в первом полугодии 2019 года Пенсионный фонд назначил 188,6 тыс. новых пенсий, что на 21,9 тыс. больше чем за аналогичный период прошлого года.

По данным Фонда, с начала 2016 года количество пенсионеров сократилось на 947 тысяч.

Средний размер пенсии по Украине по состоянию на 1 июля 2019 года составил 3 005,96 грн, что на 360,30 грн, или 13,6% больше, чем в январе 2019 года.

При этом минимальная пенсия по возрасту выросла с 1497 грн по состоянию на 1 января до 1564 грн по состоянию на 1 июля.

При этом пенсии в размере от 1,5 тыс. до 2 тысяч гривен получают 4,76 млн пенсионеров или 42% от общего количества. Немногим более – от 2 тыс. до 3 тысяч гривен – получают 3,14 млн человек или 27,6%.

Инфографика: ПФУИнфографика: ПФУ

По состоянию на 1 июля пенсию по возрасту получали 8,6 млн человек, по инвалидности – 1,42 млн, в случае потери кормильца – 628,8 тыс., за выслугу лет – 623,3 тыс. человек, социальные пенсии – 81,2 тыс. человек, пожизненное денежное содержание судьям в отставке было назначено 3,3 тыс. человек.

В первом полугодии Пенсионным фондом обеспечены пенсионные выплаты на общую сумму 202,0 млрд грн, а также выплата жилищных субсидий 2,5 млн граждан на сумму 10,2 млрд грн.

При этом собственные доходы Пенсионного фонда в январе-июне, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, выросли на 20,6 млрд грн, или на 21,6%, составив 116,1 млрд грн. Плановые показатели собственных доходов перевыполнены на 7,2% или на 7,8 млрд грн. Поступления из госбюджета в доходах Пенсионного фонда составили 101,2 млрд грн или 46,6%.

Раньше Українські Новини писали о том, как посчитать страховой стаж и сумму пенсии

Также сообщалось, что пенсионеры без страхового стажа смогут получать соцпомощь до 2021 года.

 

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