Долар дешевшає: після обвалу НБУ зміцнив курс гривні

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 21 серпня, на 4,44 коп. до 25,1313 UAH\/USD після того, як гривня подешевшала 20 серпня.\r\nПро це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.\r\nУ попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 20 серпня, на 3,29 коп. до 25,1757 UAH\/USD.\r\nОфіційні курси гривні до іноземних валют:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nОфіційний курс\r\n\r\n\r\n100 фунтів стерлінгів\r\n3038,0393\r\n\r\n\r\n100 доларів США\r\n2513,1300\r\n\r\n\r\n100 швейцарських франків\r\n2563,1149\r\n\r\n\r\n1000 ієн\r\n236,3140\r\n\r\n\r\n10 російських рублів\r\n3,7631\r\n\r\n\r\n100 євро\r\n2783,5428\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, експерт зробили прогноз курсу долара до кінця літа.\r\nТим часом після вихідних євро обвалився, а долар трохи подорожчав. Крім того, рубль у київських обмінниках подешевшав.\r\nТим часом комітет НБУ констатував, що загрози для макрофінансової стабільності України зберігаються.\r\nУ вівторок, 20 серпня, курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків знизився порівняно з 19 серпня на 4,61 коп. до 25,3545 UAH\/USD, курс купівлі - на 2,45 коп. до 25,0429 UAH\/USD.