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21 серпня 2019, середа, 05:40 6
Фінанси 2019-08-21T05:40:04+03:00
Українські Новини
Долар дешевшає: після обвалу НБУ зміцнив курс гривні

Долар дешевшає: після обвалу НБУ зміцнив курс гривні

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 21 серпня, на 4,44 коп. до 25,1313 UAH/USD після того, як гривня подешевшала 20 серпня.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 20 серпня, на 3,29 коп. до 25,1757 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
100 фунтів стерлінгів 3038,0393
100 доларів США 2513,1300
100 швейцарських франків 2563,1149
1000 ієн 236,3140
10 російських рублів 3,7631
100 євро 2783,5428

Як повідомляли Українські Новини, експерт зробили прогноз курсу долара до кінця літа.

Тим часом після вихідних євро обвалився, а долар трохи подорожчав. Крім того, рубль у київських обмінниках подешевшав.

Тим часом комітет НБУ констатував, що загрози для макрофінансової стабільності України зберігаються.

У вівторок, 20 серпня, курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків знизився порівняно з 19 серпня на 4,61 коп. до 25,3545 UAH/USD, курс купівлі - на 2,45 коп. до 25,0429 UAH/USD.

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