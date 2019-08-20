Гривна обвалилась во вторник: официальный курс валют по НБУ

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 20 августа, на 3,29 коп. до 25,1757 UAH\/USD в то время, как гривна на межбанке укрепилась в начале недели.\r\nОб этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.\r\nВ предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 19 августа, на 17,89 коп. до 25,1428 UAH\/USD.\r\nОфициальные курсы гривны к иностранным валютам:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nОфициальный курс\r\n\r\n\r\n100 фунтов стерлингов\r\n3052,1562\r\n\r\n\r\n100 долларов США\r\n2517,5684\r\n\r\n\r\n100 швейцарских франков\r\n2568,2251\r\n\r\n\r\n1000 иен\r\n236,2055\r\n\r\n\r\n10 российских рублей\r\n3,7797\r\n\r\n\r\n100 евро\r\n2795,2562\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, эксперт рассказал, что будет с курсом доллара в конце лета.\r\nТакже после выходных евро обвалился, а доллар немного вырос. Кроме того, рубль в киевских обменниках продолжает падать, а эксперт спрогнозировал курс доллара до осени.\r\nТем временем комитет Нацбанка констатирует, что угрозы для макрофинансовой стабильности страны сохраняются. Сам Национальный банк имеет ограниченные возможности ее количественно оценить и снизить вероятность реализации с помощью монетарных решений.