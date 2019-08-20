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20 августа 2019, вторник, 05:55 1207
Финансы 2019-08-20T05:55:02+03:00
Українські Новини
Гривна обвалилась во вторник: официальный курс валют по НБУ

Гривна обвалилась во вторник: официальный курс валют по НБУ

Гривны. Фото: Twitter
Гривны. Фото: Twitter

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 20 августа, на 3,29 коп. до 25,1757 UAH/USD в то время, как гривна на межбанке укрепилась в начале недели.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 19 августа, на 17,89 коп. до 25,1428 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
100 фунтов стерлингов 3052,1562
100 долларов США 2517,5684
100 швейцарских франков 2568,2251
1000 иен 236,2055
10 российских рублей 3,7797
100 евро 2795,2562

Как сообщали Українські Новини, эксперт рассказал, что будет с курсом доллара в конце лета.

Также после выходных евро обвалился, а доллар немного вырос. Кроме того,  рубль в киевских обменниках продолжает падать, а эксперт спрогнозировал курс доллара до осени.

Тем временем комитет Нацбанка констатирует, что угрозы для макрофинансовой стабильности страны сохраняются. Сам Национальный банк имеет ограниченные возможности ее количественно оценить и снизить вероятность реализации с помощью монетарных решений.

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