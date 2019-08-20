ВСП відмовився відсторонити Вовка з посади судді

Вища рада правосуддя (ВРП) відмовилася відсторонити від посади судді колишнього голову Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка, який раніше склав повноваження.

Про це сказав голова ВРП Володимир Говоруха, передають Українські Новини.

Він оголосив рішення, згідно з яким рада відмовила Генеральній прокуратурі у відстороненні Вовка з посади у зв'язку з притягненням його до кримінальної відповідальності.

Мотивацію такого рішення ВРП Говоруха не озвучив.

Як повідомляли Українські Новини, Генеральна прокуратура заявляє, що суддя Окружного адміністративного суду Києва Андрій Федорчук дав свідчення проти свого керівника - голови Окружного адмінсуду Павла Вовка. Також захист Вовка заявив, що запобіжний захід голові Окружного адмінсуду Києва Вовку не розглядається.

2 серпня ГПУ повідомила Вовку і ще 3 суддям про підозру у втручанні в роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів. 26 липня НАБУ і ГПУ провели обшуки в будівлі суду.

Тим часом Вовк вважає, що аудіозаписи Національного антикорупційного бюро нібито з його голосом у справі про можливе втручання суду в роботу держорганів, змонтовані, а розмови спотворені.