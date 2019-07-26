Руководство Окружного админсуда Киева подозревают во вмешательстве в работу госорганов: НАБУ и ГПУ проводят обыски

Руководство Окружного админсуда Киева подозревают во вмешательстве в работу госорганов: НАБУ и ГПУ проводят об

Национальное антикоррупционное бюро и Генеральная прокуратура проводят обыски в здании Окружного админсуда Киева.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

Обыски проводятся в рамках расследования возможного совершения уголовных правонарушений главы суда и отдельными судьями ОАСК.

Другая информация в виду тайны следствия не сообщается.

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Генеральная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро подозревают руководство Окружного админсуда Киева во вмешательстве в работу госорганов. Об этом сказали на брифинге начальник управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк и директор НАБУ Артем Сытник, передают Українськi Новини.

Горбатюк отметил, что во время расследования дел о незаконных решениях судей во время Евромайдана следствие обнаружило факты коррупции и вмешательства руководства ОАСК в деятельность госорганов.

"Происходит системное вмешательство в расмотрение дел судьям, в первую очередь со стороны руководства суда... Мы считает, что это угроза национальной безопасности", - заявил он.

Генпрокуратура и НАБУ обнародовал телефонные разговоры главы ОАСК Павла Вовка и его зама Евгения Аблова.

В них зафиксированы факты влияния руководства суда на членов ВККС, депутатов Верховной Рады, сотрудников ГБР, судей Конституционного Суда (по делам об отмене ответственности за незаконное обогащение и по делу о люстрации) и членов ЦИКа.

Прокуроры подготовили подозрения 4 судьям ОАСК.

Они направлены на согласование генеральному прокурору.

Как сообщали Українськi Новини, НАБУ провело обыски в помещениях "Богдан Моторс" по делу о коррупции в оборонной сфере.

Ранее правоохранители провели обыски в ГФС.