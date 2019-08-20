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20 августа 2019, вторник, 15:45 144
Судебная власть 2019-08-20T15:48:03+03:00
Українські Новини
Один из судей Окружного админсуда дал показания против Вовка

Один из судей Окружного админсуда дал показания против Вовка

Окружной административный суд Киева. Фото:
Окружной административный суд Киева. Фото: "Радио Свобода"

Генеральная прокуратура заявляет, что судья Окружного административного суда Киева Андрей Федорчук дал показания против своего руководителя - главы Окружного админсуда Павла Вовка перед тем, как Вовк сложил полномочия.

Об этом на заседании Высшего совета правосудия (ВСП) сказала прокурор Генпрокуратуры Юлия Малашич, передают Українськi Новини.

Она просит ВСП отстранить от должности Вовка.

Прокурор заявила, что доказательством противоправных действий главы Окружного админсуда являются не только материалы "прослушки", но и показания судьи Федорчука, признанного потерпевшим в рамках уголовного производства.

"Он без каких-либо экспертиз узнал свой голос на записях", - подчеркнула Малашич.

По ее словам, Федорчук сообщил, что Вовк в рабочее время вызывал его в свой кабинет и в нецензурной форме отчитывал за вынесенные им судебные решения.

Отмечается, что глава ОАСК был недоволен тем, что судья Федорчук оперативно за месяц рассмотрел дело, а не затягивал процесс.

Прокурор отметила, что зафиксированы многочисленные факты вмешательства Вовка в правосудие.

Кроме того, своими действиями он парализовал работу Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) и подверг угрозе реализацию судебной реформы.

Как сообщали Українськi Новини, Вовк считает, что аудиозаписи Национального антикоррупционного бюро якобы с его голосом по делу о возможном вмешательстве суда в работу госорганов, смонтированы, а разговоры искажены.

2 августа Генпрокуратура сообщила главе Окружного админсуда Киева Вовку и еще 3 судьям о подозрении во вмешательстве в работу Высшей квалификационной комиссии судей и провели обыски в здании суда.

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