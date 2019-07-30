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30 июля 2019, вторник, 12:14 189
Судебная власть 2019-07-30T14:15:02+03:00
Українські Новини
Аудиозаписи НАБУ смонтированы, разговоры искажены, - Вовк

Аудиозаписи НАБУ смонтированы, разговоры искажены, - Вовк

Павел Вовк.
Павел Вовк.

Глава Окружного админсуда Киева Павел Вовк считает что аудиозаписи Национального антикоррупционного бюро якобы с его голосом по делу о возможном вмешательстве суда в работу госорганов, смонтированы, а разговоры искажены.

Об этом он сказал в интервью Українським Новинам.

"Голос на этих аудиозаписях похож на мой. Но озвученные тексты, очевидно, недостоверны, поскольку я знаю, какие выражения использую. К тому же, помню обсуждения определенных событий и свои комментарии к ним. В текстах, озвученных на пресс-конференции, я вижу существенные искажения", - сказал он.

Также Вовк отметил, что не помнит, чтобы к нему обращался замглавы Окружного суда Евгений Аблов с просьбой "Шеф, давайте что-то учудим".

"Я такого не помню. Это раз. Я прослушал эти записи и считаю, что это монтаж. Но, с какой целью они появились и что в них такого? Очевидно,чтобы отвлечь общественное внимание от расследования резонансных дел бывших властных функционеров, отомстить за непонравившиеся решения, тем самым искусственно создавая негативный образ мой и суда в целом", - подчеркнул Вовк.

Он опроверг вмешательство суда и судей в деятельность государственных органов.

Как сообщали Українськi Новини,  Вовк убежден, что нынешнее руководство страны в лице президента Владимира Зеленского и его команды не имеет отношения к обыскам в суде и уголовному преследованию судей.

Тем временем Окружной админсуд Киева считает обыски НАБУ и ГПУ пиаром Сытника и Горбатюка.

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