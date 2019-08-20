Глава Окружного админсуда Киева Вовк сложил полномочия

Глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк сложил полномочия председателя суда.\r\nОб этом он сказал на заседании Высшего совета правосудия во вторник, 20 августа, передают Українськi Новини.\r\n"Я по собственному желанию снял с себя полномочия главы суда", - заявил он.\r\nВовк утверждает, что добровольно сложил полномочия главы суда с 1 августа.\r\nНовый председатель ОАСК пока не избран.\r\nИсполняющим обязанности главы суда назначен Владимир Келеберда.\r\nВовк также отметил, что ушел в отпуск после сложения полномочий.\r\nОн отрицает все предъявленные ему подозрения в вынесении незаконных решений и вмешательстве в работу госорганов.\r\nВовк считает, что обнародованные правоохранителями материалы "прослушки" его кабинета являются смонтированными.\r\n"Моя позиция - записи не соответствуют действительности", - заявил он.\r\nВовк считает, что заказчиком его уголовного преследования является бывший Президент Петр Порошенко, который якобы мстит ему за решение о незаконности национализации "Приватбанка".\r\nКак сообщали Українськi Новини, генпрокурор Юрий Луценко не будет передавать в Национальное антикоррупционное бюро дело против судей Окружного админсуда Киева о вмешательстве в деятельность государственных органов.\r\nРанее НАБУ засекретило часть разговоров судей Окружного админсуда Киева.\r\nТем временем ГПУ сообщила о подозрении главе Окружного административного суда Киева Павлу Вовку.\r\nТакже Окружной админсуд Киева считает обыски НАБУ и ГПУ пиаром Сытника и Горбатюка.