Глава Окружного админсуда Киева Вовк сложил полномочия

Глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк сложил полномочия председателя суда.

Об этом он сказал на заседании Высшего совета правосудия во вторник, 20 августа, передают Українськi Новини.

"Я по собственному желанию снял с себя полномочия главы суда", - заявил он.

Вовк утверждает, что добровольно сложил полномочия главы суда с 1 августа.

Новый председатель ОАСК пока не избран.

Исполняющим обязанности главы суда назначен Владимир Келеберда.

Вовк также отметил, что ушел в отпуск после сложения полномочий.

Он отрицает все предъявленные ему подозрения в вынесении незаконных решений и вмешательстве в работу госорганов.

Вовк считает, что обнародованные правоохранителями материалы "прослушки" его кабинета являются смонтированными.

"Моя позиция - записи не соответствуют действительности", - заявил он.

Вовк считает, что заказчиком его уголовного преследования является бывший Президент Петр Порошенко, который якобы мстит ему за решение о незаконности национализации "Приватбанка".

Как сообщали Українськi Новини, генпрокурор Юрий Луценко не будет передавать в Национальное антикоррупционное бюро дело против судей Окружного админсуда Киева о вмешательстве в деятельность государственных органов.

Ранее НАБУ засекретило часть разговоров судей Окружного админсуда Киева.

Тем временем ГПУ сообщила о подозрении главе Окружного административного суда Киева Павлу Вовку.

Также Окружной админсуд Киева считает обыски НАБУ и ГПУ пиаром Сытника и Горбатюка.