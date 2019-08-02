Мера пресечения главе Окружного админсуда Киева Вовку не рассматривается, - защита

\r\nАдвокат главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка Михаил Ильяшев, заявляет, что мера пресечения его подзащитному не рассматривается в то время, как Вовк отрицает вмешательство своего суда в работу госорганов.\r\nОб этом он сообщил журналистам, передают Українськi Новини.\r\n"На сегодняшний день нет никаких вопросов о мере пресечения", - сказал он.\r\nТакже он сообщил, что Вовку не инкриминируется тяжкое преступление.\r\n"Если вы откроете все статьи, которые там указаны, то увидите, что никакого обвинения в совершении тяжкого преступления там нет. Среди тех статей 90% исчезает", - добавил адвокат.\r\nОн отметил, что не может сообщить подробности допроса из-за дачи им обязательства о неразглашении данных досудебного расследования.\r\nАдвокат подчеркнул, что защита изучит вопрос обжалования подозрения.\r\nЮрист заверил, что Вовк не собирается подавать в отставку.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Генпрокуратура сообщила о подозрении Вовку и еще двум судьям Окружного админсуда Киева и судье из Одессы о подозрении во вмешательстве в деятельность госорганов.\r\nТем временем защита судей Окружного административного суда Киева (ОАСК) обратилась в ГБР из-за вмешательства в работу судебных органов.\r\n