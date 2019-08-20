Суд відмовився заочно заарештувати екс-голову НКРЕКП Вовка

Солом'янський районний суд Києва відмовився обрати запобіжним заходом для колишнього голови Національної комісії держрегулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) Дмитра Вовка, який оголошений у міжнародний розшук, утримання під вартою.\r\nПро це Українським Новинам повідомив представник Національного антикорупційного бюро (НАБУ).\r\nТаке рішення було прийнято у вівторок.\r\nТаким чином, суд відмовився задовольнити клопотання прокурора.\r\nСпеціалізована антикорупційна прокуратура має намір оскаржити це рішення.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, НАБУ підготувало Вовку підозру у справі "Роттердам+", що призвело до майже 19 млн збитків. Також НАБУ вимагало від НКРЕКП надати свою переписку з адвокатом. Крім того, адвокат назвав справу щодо "Роттердам +" політичним переслідуванням.\r\n\r\nТим часом в Україні припинила діяти формула "Роттердам+", а екс-глава НКРЕКП Дмитро Вовк відмовляється повертатися в Україну при нинішньому керівництві Офісу Президента.\r\n\r\n