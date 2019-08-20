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20 серпня 2019, вівторок, 15:28 26
Судова влада 2019-08-20T16:45:02+03:00
Українські Новини
Суд відмовився заочно заарештувати екс-голову НКРЕКП Вовка

Суд відмовився заочно заарештувати екс-голову НКРЕКП Вовка

Дмитро Вовк. Фото: Delo.ua
Дмитро Вовк. Фото: Delo.ua

Солом'янський районний суд Києва відмовився обрати запобіжним заходом для колишнього голови Національної комісії держрегулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) Дмитра Вовка, який оголошений у міжнародний розшук, утримання під вартою.

Про це Українським Новинам повідомив представник Національного антикорупційного бюро (НАБУ).

Таке рішення було прийнято у вівторок.

Таким чином, суд відмовився задовольнити клопотання прокурора.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура має намір оскаржити це рішення.

Як повідомляли Українські Новини, НАБУ підготувало Вовку підозру у справі "Роттердам+", що призвело до майже 19 млн збитків. Також НАБУ вимагало від НКРЕКП надати свою переписку з адвокатом. Крім того, адвокат назвав справу щодо "Роттердам +" політичним переслідуванням.

Тим часом в Україні припинила діяти формула "Роттердам+", а екс-глава НКРЕКП Дмитро Вовк відмовляється повертатися в Україну при нинішньому керівництві Офісу Президента.

 
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