Гривня обвалилася у вівторок: офіційний курс валют НБУ

Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 20 серпня, на 3,29 коп. до 25,1757 UAH/USD у той час, як гривня на міжбанку зміцнилася на початку тижня

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 19 серпня, на 17,89 коп. до 25,1428 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 100 фунтів стерлінгів 3052,1562 100 доларів США 2517,5684 100 швейцарських франків 2568,2251 1000 ієн 236,2055 10 російських рублів 3,7797 100 євро 2795,2562

Як повідомляли Українські Новини, експерт розповів, що буде з курсом долара наприкінці літа.

Також після вихідних євро обвалився, а долар трохи виріс. Крім того, рубль у київських обмінниках продовжує падати, а експерт спрогнозував курс долара до осені.

Тим часом комітет Нацбанку констатує, що загрози для макрофінансової стабільності країни зберігаються. Сам Національний банк має обмежені можливості її кількісно оцінити і знизити ймовірність реалізації за допомогою монетарних рішень.