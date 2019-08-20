Гривня обвалилася у вівторок: офіційний курс валют НБУ

Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 20 серпня, на 3,29 коп. до 25,1757 UAH\/USD у той час, як гривня на міжбанку зміцнилася на початку тижня.\r\nПро це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.\r\nУ попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 19 серпня, на 17,89 коп. до 25,1428 UAH\/USD.\r\nОфіційні курси гривні до іноземних валют:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nОфіційний курс\r\n\r\n\r\n100 фунтів стерлінгів\r\n3052,1562\r\n\r\n\r\n100 доларів США\r\n2517,5684\r\n\r\n\r\n100 швейцарських франків\r\n2568,2251\r\n\r\n\r\n1000 ієн\r\n236,2055\r\n\r\n\r\n10 російських рублів\r\n3,7797\r\n\r\n\r\n100 євро\r\n2795,2562\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, експерт розповів, що буде з курсом долара наприкінці літа.\r\nТакож після вихідних євро обвалився, а долар трохи виріс. Крім того, рубль у київських обмінниках продовжує падати, а експерт спрогнозував курс долара до осені.\r\nТим часом комітет Нацбанку констатує, що загрози для макрофінансової стабільності країни зберігаються. Сам Національний банк має обмежені можливості її кількісно оцінити і знизити ймовірність реалізації за допомогою монетарних рішень.