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19 августа 2019, понедельник, 17:46 43
Финансы 2019-08-19T18:45:02+03:00
Українські Новини
Гривна на межбанке укрепилась в начале недели

Гривна на межбанке укрепилась в начале недели

Гривны. Фото: pixabay
Гривны. Фото: pixabay

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после того, как сохранился на неизменном уровне в пятницу, в понедельник укрепился на 5 коп. до уровня 25,13 UAH/USD в то время, как НБУ повысил официальный курс гривны 19 августа на 17,89 коп. до 25,1428 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 25,19-25,22 UAH/USD, затем котировки начали снижаться и достигли уровня 25,14-25,17 UAH/USD, после чего установились на уровне 25,12-25,14 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 9,34% с 27,72 UAH/USD до 25,13 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, эксперт рассказал, что будет с курсом доллара в конце лета.

Также после выходных евро обвалился, а доллар немного вырос.

Кроме того, эксперт спрогнозировал курс доллара до осени, а комитет Нацбанка констатирует, что угрозы для макрофинансовой стабильности страны сохраняются.

Тем временем, по мнению финансистов, инфляция замедлится, а зарплаты вырастут в 2020 году.

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