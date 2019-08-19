Гривна на межбанке укрепилась в начале недели

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после того, как сохранился на неизменном уровне в пятницу, в понедельник укрепился на 5 коп. до уровня 25,13 UAH\/USD в то время, как НБУ повысил официальный курс гривны 19 августа на 17,89 коп. до 25,1428 UAH\/USD.\r\nОб этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.\r\nПо их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 25,19-25,22 UAH\/USD, затем котировки начали снижаться и достигли уровня 25,14-25,17 UAH\/USD, после чего установились на уровне 25,12-25,14 UAH\/USD.\r\nС начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 9,34% с 27,72 UAH\/USD до 25,13 UAH\/USD.\r\nКак сообщали Українські Новини, эксперт рассказал, что будет с курсом доллара в конце лета.\r\nТакже после выходных евро обвалился, а доллар немного вырос.\r\n\r\nКроме того, эксперт спрогнозировал курс доллара до осени, а комитет Нацбанка констатирует, что угрозы для макрофинансовой стабильности страны сохраняются. \r\nТем временем, по мнению финансистов, инфляция замедлится, а зарплаты вырастут в 2020 году.\r\n