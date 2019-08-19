Гривна на межбанке укрепилась в начале недели

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после того, как сохранился на неизменном уровне в пятницу, в понедельник укрепился на 5 коп. до уровня 25,13 UAH/USD в то время, как НБУ повысил официальный курс гривны 19 августа на 17,89 коп. до 25,1428 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 25,19-25,22 UAH/USD, затем котировки начали снижаться и достигли уровня 25,14-25,17 UAH/USD, после чего установились на уровне 25,12-25,14 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 9,34% с 27,72 UAH/USD до 25,13 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, эксперт рассказал, что будет с курсом доллара в конце лета.

Также после выходных евро обвалился, а доллар немного вырос.