підписатися на розсилку
25.1 25.45
27.6 28.35
˟
19 серпня 2019, понеділок, 13:05 7
Суспільство 2019-08-19T13:52:03+03:00
Українські Новини
У скандальному пішохідному мосту в Києві завелись мухи: їх видно під склом

У скандальному пішохідному мосту в Києві завелись мухи: їх видно під склом

У велосипедно-пішохідному мосту від Арки Дружби Народів до Володимирської гірки після всіх перипетій з постійно трескающимся скляним покриттям всередині завелися мухи. Про це повідомляє Дмитро Вдовико, виклавши на своїй сторінці в Facebook відповідне відео.

На відео чітко видно, що під скляним покриттям мосту літає муха.

В коментарях люди припустили, що це зовсім не мухи, а бактеріологічна зброя, а також передбачили, що оскільки всередині моста волого, то зовсім скоро там може завестися грибок і цвіль.

Також передбачається, що на звільнення мосту від мухи влади Києва можуть витратити від півмільйона гривень, а також було висунуто припущення, що муха армує бронескло мосту.

Нагадаємо, 26 травня КМДА відкрила міст з пластику вартістю майже півмільярда гривень. У день відкриття на новому мосту між аркою Дружби народів і парк "Володимирська гірка" тріснуло скло на одній з оглядових майданчиків.

Науковий інститут засекретив дослідження, можна будувати пішохідно-велосипедний міст Кличка над Володимирським узвозом.

Як повідомляли Українські Новини, 11 липня в Києві на скандальному "мосту Кличка" з'явилася нова тріщина і ослабли троси. Доступ до скляних конструкцій мосту закритий вже більше 40 днів.

Більше новин про: комахи Велосипедно-пішохідний мост

Архів
Новини
Верховний Суд визнав законним введення мораторію на російськомовний культурний продукт у Львівській області 14:00
33-градусна спека накриє майже всю Україну: прогноз погоди на 20 серпня 14:00
Була дуже здивована тим, що мої картини виставлені в офісі Президента Зеленського, - Полякова 13:59 Фото
Українці закінчать літо довгими вихідними 13:58
Заступниками голови Нацслужби здоров'я призначили Мовчан і Рябцева 13:32
більше новин
Біньямін і Сара Нетаньяху перед вильотом в Київ. Фото:vesty.co.il
Дружина Нетаньяху по дорозі в Київ влаштувала скандал в літаку і кинула на землю хліб-сіль 08:49
Формула "Роттердам+" визначала верхню межу ціни вугілля й стримувала зростання цін, - Трохимець 12:55
У США закликають визнати електронні сигарети менш шкідливими в порівнянні зі звичайними 09:29
"Укрлендфармінг" інвестував близько $1 млн в очисні системи елеваторів 12:21
У Києві викрили групу лікарів у корупційній "схемі" видачі безкоштовних медичних препаратів для онкохворих 13:11 Фото
більше новин
Біньямін і Сара Нетаньяху перед вильотом в Київ. Фото:vesty.co.il
Дружина Нетаньяху по дорозі в Київ влаштувала скандал в літаку і кинула на землю хліб-сіль 08:49
Річард Вільямс. Фото:.Вікіпедія
Помер аніматор культових фільмів Річард Вільямс: найвідоміші роботи художника 11:36
Прем'єр Ізраїлю обговорить із Зеленським пенсійну угоду 22:21
Відстрочка штрафів стане останньою: у Зеленського розповіли про плани щодо боротьби з "євробляхами" 22:59
Зебру, що втекла з екопарку Харкова, шукають з кіньми і квадрокоптером 23:55
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok