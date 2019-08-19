У скандальному пішохідному мосту в Києві завелись мухи: їх видно під склом

У велосипедно-пішохідному мосту від Арки Дружби Народів до Володимирської гірки після всіх перипетій з постійно трескающимся скляним покриттям всередині завелися мухи. Про це повідомляє Дмитро Вдовико, виклавши на своїй сторінці в Facebook відповідне відео.

На відео чітко видно, що під скляним покриттям мосту літає муха.

В коментарях люди припустили, що це зовсім не мухи, а бактеріологічна зброя, а також передбачили, що оскільки всередині моста волого, то зовсім скоро там може завестися грибок і цвіль.

Також передбачається, що на звільнення мосту від мухи влади Києва можуть витратити від півмільйона гривень, а також було висунуто припущення, що муха армує бронескло мосту.

Нагадаємо, 26 травня КМДА відкрила міст з пластику вартістю майже півмільярда гривень. У день відкриття на новому мосту між аркою Дружби народів і парк "Володимирська гірка" тріснуло скло на одній з оглядових майданчиків.

Науковий інститут засекретив дослідження, можна будувати пішохідно-велосипедний міст Кличка над Володимирським узвозом.

Як повідомляли Українські Новини, 11 липня в Києві на скандальному "мосту Кличка" з'явилася нова тріщина і ослабли троси. Доступ до скляних конструкцій мосту закритий вже більше 40 днів.