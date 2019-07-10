Доступ к стеклянным конструкциям "моста Кличко" закрыт уже больше 40 дней

В Киеве новый велосипедно-пешеходный мост между Крещатым парком и Владимирской горкой находится на ремонте, а доступ к его стеклянным конструкциям закрыт уже больше 40 дней. Об этом сообщают Українські Новини.

Так, отметим, что мост все еще официально не введен в экплуатацию.

Официальное открытие "стеклянного" моста прошло 26 мая, что вызвало огромный ажиотаж. В первый же день вандалы повредили стекло на новом мосту. Затем треснули еще несколько стекол, и 13 июня мост был закрыт на регламентные работы.

Доступ к стеклянным конструкциям моста не открыт до сих пор.

Как сообщали Українські Новини, Кличко заявил, что основное стекло на пешеходном мосту не пострадало, треснула защитная оболочка. По мнению Кличко, стеклянный пол на пешеходном мосту лопнул из-за диверсии.

Тем временем в КГГА утверждают, что стройкомпания заменяет стекла на новом пешеходном мосту за собственный счет. А возможное присвоение 11 млн гривен при стройке "моста Кличко" расследует ГБР.