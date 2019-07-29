На велосипедно-пешеходном мосту треснуло еще одно стекло: теперь боковое

В Киеве на пешеходно-велосипедном мосту, который в народе именуют "мост Кличко", треснуло боковое стекло, которое служило защитой и дополнительной оградой кроме перил. Об этом сообщает Информатор в понедельник, 29 июля.

О треснувшем стекле стало известно около полудня. На видео видно, что треснула всего одна секция. Территория вокруг огорожена.

На месте находятся сотрудники муниципальной охраны, однако ситуацию не комментируют, так как только заступили на смену. Мост открыт для посетителей.

Напомним, 26 мая КГГА открыла мост из пластика стоимостью почти полмиллиарда гривен. В день открытия на новом мосту между аркой Дружбы народов и парком "Владимирская горка" треснуло стекло на одной из обзорных площадок.

Научный институт засекретил исследование, можно ли строить пешеходно-велосипедный мост Кличко над Владимирским спуском.

Как сообщали Українські Новини, 11 июля в Киеве на скандальном "мосту Кличко" появилась новая трещина и ослабли тросы. Доступ к стеклянным конструкциям моста закрыт уже больше 40 дней.