В Киеве на скандальном "мосту Кличко" появилась новая трещина и ослабли тросы

Ранним утром 11 июля в Киеве на пешеходно-велосипедном мосту, который в народе именуют "мост Кличко", снова образовалась трещина. На этот раз повреждения были найдены не на стеклах, а у основания одного из ограждений. Также значительно ослабли тросы.

Неприятное повреждение обнаружила съемочная группа Информатор.

Мост Кличко. Фото: Информатор

Трещина размером с палец появилось на крайней опоре перила со стороны Владимирской горки. Также тросы, которые стягивают остальное ограждение ослабли и провисли. Кроме этого видны зазоры и с другой стороны крепления, которые врезаны в парапет.

Из-за чего это случилось и влияет ли это на снижение устойчивости путепровода — неизвестно. Информатор продолжит следить за данной ситуацией и при появлении новых подробностей будет информировать вас.

Как сообщалось, доступ к стеклянным конструкциям "моста Кличко" закрыт уже больше 40 дней.

Кличко заявил, что основное стекло на пешеходном мосту не пострадало, треснула защитная оболочка. По мнению Кличко, стеклянный пол на пешеходном мосту лопнул из-за диверсии.

Тем временем в КГГА утверждают, что стройкомпания заменяет стекла на новом пешеходном мосту за собственный счет. А возможное присвоение 11 млн гривен при стройке "моста Кличко" расследует ГБР.

Самым масштабным проектом, который был реализован в 2019 году киевской властью, стало строительство нового пешеходно-велосипедного перехода между парками "Крещатый" и "Владимирская горка". Сооружение из бетона и стекла имеет длину 210 м и ширину от 6 м в регулярных зонах до 14 м в зонах смотровых площадок.

В то же время, научный институт засекретил исследования, можно ли строить пешеходно-велосипедный мост над Владимирским спуском. Между тем, накануне открытия "мост Кличко" подорожал еще на 73 млн гривен.