Гримчак вимагав хабара за вплив на Верховний Суд та "кришування" земельних справ, - НАБУ

Національне антикорупційне бюро заявляє, що заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрій Гримчак, у квартирі якого провели обшук, отримав 80 тис. доларів нібито за звернення до заступника генерального прокурора Анжели Стрижевської для впливу на суддів Касаційного цивільного суду Верховного Суду.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби НАБУ, передають Українські Новини.\r\n"Як встановило слідство, представник інтересів приватного ТОВ під час спілкування із заступником міністра МТОТ повідомив про проблему, вирішення якої відноситься до сфери компетенції судової гілки влади. Зазначене ТОВ вимагало консультації з приводу розгляду цивільної справи про стягнення боргу з іншого приватного підприємства на його користь. На це звернення заступник міністра повідомив, що за грошову винагороду в розмірі 100 тис. доларів США, використовуючи свої зв'язки, зможе забезпечити прийняття необхідного судового рішення.\r\nЗі слів чиновника, він нібито мав звернутися до заступника Генерального прокурора, щоб остання вплинула на голови Касаційного цивільного суду (у складі Верховного Суду), який, в свою чергу, може вплинути на суддів цього ж суду", - сказано в ньому.\r\nНадалі сума неправомірної вигоди була зменшена до 80 тис. доларів.\r\nПісля отримання першої частини неправомірної вигоди в сумі 50 тис. доларів заступник міністра і його помічник розподілили кошти між собою. Другу частину в сумі 30 тис. доларів їм було передано 14 серпня.\r\nКрім того, в одній із розмов із Гримчаком представник ТОВ розповів йому про проходження суспільством складної процедури узгодження дозвільних документів на здійснення будівельних робіт на земельних ділянках в Києві, які належать до пам'яток культурної спадщини. Дізнавшись про це, заступник міністра запропонував свої послуги у забезпеченні узгодження проектної документації за грошову винагороду в розмірі 1 млн доларів.\r\nЯк запевняли учасники корупційної схеми, зазначену суму нібито мало бути розподілено між керівниками і посадовими особами виконавчих органів влади, серед яких: Міністерство культури, Міністерство юстиції, Український державний інститут культурної спадщини, Київська міська державна адміністрація та інші.\r\nПісля отримання частини коштів в сумі 450 тис. доларів і 30 тис. доларів від представників ТОВ і було затримано Гримчака і його помічника Ігоря Овдієнка.\r\nЗа результатами проведених обшуків виявлено та вилучено всю суму неправомірної вигоди, отриманої 14 серпня, а також частину отриманої раніше.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, правоохоронці затримали заступника міністра МТОТ Гримчака за підозрою в шахрайському заволодінні $1,1 млн. Також у МТОТ заявили, що затримання Гримчака не стосується його діяльності в міністерстві.\r\nАдвокат заявив, що у дружини Гримчака під час обшуків вилучили телефон.\r\nЗМІ писали, що Гримчак брав хабарі за дозволи на будівництво в Києві.