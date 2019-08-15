Гримчак вимагав хабара за вплив на Верховний Суд та "кришування" земельних справ, - НАБУ

Національне антикорупційне бюро заявляє, що заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрій Гримчак, у квартирі якого провели обшук, отримав 80 тис. доларів нібито за звернення до заступника генерального прокурора Анжели Стрижевської для впливу на суддів Касаційного цивільного суду Верховного Суду.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби НАБУ, передають Українські Новини.

"Як встановило слідство, представник інтересів приватного ТОВ під час спілкування із заступником міністра МТОТ повідомив про проблему, вирішення якої відноситься до сфери компетенції судової гілки влади. Зазначене ТОВ вимагало консультації з приводу розгляду цивільної справи про стягнення боргу з іншого приватного підприємства на його користь. На це звернення заступник міністра повідомив, що за грошову винагороду в розмірі 100 тис. доларів США, використовуючи свої зв'язки, зможе забезпечити прийняття необхідного судового рішення.

Зі слів чиновника, він нібито мав звернутися до заступника Генерального прокурора, щоб остання вплинула на голови Касаційного цивільного суду (у складі Верховного Суду), який, в свою чергу, може вплинути на суддів цього ж суду", - сказано в ньому.

Надалі сума неправомірної вигоди була зменшена до 80 тис. доларів.

Після отримання першої частини неправомірної вигоди в сумі 50 тис. доларів заступник міністра і його помічник розподілили кошти між собою. Другу частину в сумі 30 тис. доларів їм було передано 14 серпня.

Крім того, в одній із розмов із Гримчаком представник ТОВ розповів йому про проходження суспільством складної процедури узгодження дозвільних документів на здійснення будівельних робіт на земельних ділянках в Києві, які належать до пам'яток культурної спадщини. Дізнавшись про це, заступник міністра запропонував свої послуги у забезпеченні узгодження проектної документації за грошову винагороду в розмірі 1 млн доларів.

Як запевняли учасники корупційної схеми, зазначену суму нібито мало бути розподілено між керівниками і посадовими особами виконавчих органів влади, серед яких: Міністерство культури, Міністерство юстиції, Український державний інститут культурної спадщини, Київська міська державна адміністрація та інші.

Після отримання частини коштів в сумі 450 тис. доларів і 30 тис. доларів від представників ТОВ і було затримано Гримчака і його помічника Ігоря Овдієнка.

За результатами проведених обшуків виявлено та вилучено всю суму неправомірної вигоди, отриманої 14 серпня, а також частину отриманої раніше.

Як повідомляли Українські Новини, правоохоронці затримали заступника міністра МТОТ Гримчака за підозрою в шахрайському заволодінні $1,1 млн. Також у МТОТ заявили, що затримання Гримчака не стосується його діяльності в міністерстві.

Адвокат заявив, що у дружини Гримчака під час обшуків вилучили телефон.

ЗМІ писали, що Гримчак брав хабарі за дозволи на будівництво в Києві.